Tre-i-et svar om Sømosen

Debat I sidste uge var der tre læserbreve om Sømosen fra henholdsvis Kim Mertz, Thomas Anker og Marianne Stark, og mit svar angår alle tre:

Af Hella Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Det er vigtigt endnu engang at pointere, at vi er i en fase, hvor der ikke er tegnet boliger eller planlagt noget som helst i området. Det skal stå helt klart. Det er også vigtigt for mig at sige, at Ballerup Kommune selvfølgelig ikke vil ødelægge naturen.

Sømosen er fredet, områderne omkring bruges af internationalt beskyttede arter, og der er en beskyttelseslinje omkring Sømosen på 150 meter, som man ikke må bygge indenfor uden dispensation. Alle disse hensyn skal og vil vi tage med den nye plan.

En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at arbejde videre med en plan for blandt andet studieboliger i stedet for erhvervsbyggeri. Det giver så meget mere mening ved netop DTU, og jeg er sikker på, at både nye og ”gamle” beboere vil kunne nyde området og naturen derude i fremtiden.

Tak til Thomas Anker for gode meningsudvekslinger under en hyggelig gåtur i området.