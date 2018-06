Debat Tak til Charlotte Holtermann for svaret om sikring af dyrehold i Klub Måløv.

Af Karsten Kriegel (C), Næstformand for Konservative i Ballerup

Jeg er glad for, at der tilsyneladende sker noget i sagen. Det er trods alt det vigtigste. Det er ikke altid, at man får et fyldestgørende billede af en sag alene ved at læse udvalgets dagsordener. Men her har jeg også information fra borgere og forældre i området, som jeg selvfølgelig først og fremmest lytter til.

I min terminologi er Klub Måløv i denne sammenhæng også en del af administrationen (i relation til det politiske niveau) og det fremgår tydeligt af sagsfremstillingen, at det er administrationen, der indstiller forslaget.

Jeg kan i øvrigt se, at udvalget efter jeg forfattede mit indlæg, har udsat sagen. Så det tyder på, at der er behov for flere oplysninger eller forslag. Så måske ”kommer der en god løsning i morgen?”