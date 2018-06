Nej tak til høje boliger i stationsområdet i Måløv

Debat Et klart flertal i Måløv ønsker ikke, at der opføres høje boliger i stationsområdet.

Af Peter H. Poulsen, Grønbjergvej 8, Måløv

Som Måløvborger, der deltog i dialogmødet/høringen i Måløv, har læst hørringssvarrene inden de blev fjernet, set underskriftindsamlinger samt fulgt debatten i Ballerup Bladet og på facebook, er det tydeligt for mig, at et massivt flertal i Måløv ikke ønsker de høje bygninger i stationsområdet.

Desværre virker det til, at beslutningen allerede er taget, da det der diskuteres fra politikernes side, er udformningen og højden på de ønskede bygninger. De, som ser det som en god idé, er dem, der ikke er en del af nærmiljøet og derved ikke skal leve med de konsekvenser, som det nye område vil medføre.

Der lægges op til en ny selvstændig bydel, som ikke integreres i den eksisterende by. Der tages ikke hensyn til Måløvborgeres ønske om at bevare den mere landlige stemning med udsigt til lys og luft samt plads mellem bygninger.

Fokus er, at det skal være rentabelt for en eventuel bygherre at opføre bygningerne. Derfor ønskes der næsten en dobbelt så høj bebyggelsesprocent sammenlignet med boligerne på den anden side (Søndergården). Bygningerne skal ligge tættere og være højere. Det ønskes, at den nye bydel skal have de bedste betingelser på bekostning af resten af Måløv by. Bygningerne vil blive et negativt vartegn for Måløv, der ikke vil binde byen bedre sammen.

På dialog/høringsmødet udtalte borgmesteren, at øvelsen var at gøre det gode Måløv endnu bedre. Hvorfor fremlægges og arbejdes der så i kommunen for at gennemføre forslag, som vil opdele Måløv med en mur af bygninger og ødelægge den stemning, vi er så glade for i Måløv? Mure og høje bygningerne, der lukker himlen ude, har aldrig sendt et positivt signal om åbenhed og by-integration.

Jeg håber, at politikerne vil høre på det massive flertal imod projektet. Tag gerne en snak med os i Måløv igen for at finde en bedre løsning for området.