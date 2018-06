Takker nej til borgermillion-rester

En app med instruktionsvideoer til de forskellige træningsmaskiner ville måske få flere til at bruge dem, mener Gert Leif Gyldvig. Hans idé fik dog ikke nok opbakning ved borgermillion-afstemningen, så nu er det foreløbigt sparket til hjørne. Foto: Foto: Flemming Schiller

Penge Gert Leif Gyldvig havde et projekt med til afstemning om årets borgermillion. Men da han kun fik en lille bid af kagen, sender han nu både penge og projekt retur til kommunen.

Af Mia Thomsen

Da borgerne i Ballerup Nord skulle stemme om, hvordan deres andel af borgermillionen skulle fordeles, var tre forslag i spil: Fælleshaver ved Nordbuen, et nyt shelter ved Lundegården og udviklingen af en app med videoinstruktioner til de udendørs motionsredskaber, der står til fri afbenyttelse rundt om i Ballerup Kommune.

Sidstnævnte forslag kom fra Gert Leif Gyldvig, der har undret sig meget over de mange ’’motions-maskinparker’’, der er etableret rundt omkring, som næsten ikke bliver brugt. Derfor fandt han på idéen om, at man kunne udvikle en app til smartphones, som en slags brugervejledning til de forskellige træningsredskaber.

»Motionsredskaberne står der bare. Der er aldrig nogen der bruger dem, for folk ved ikke, hvordan de skal bruges,« siger han, der øjnede en mulighed for at få realiseret projektet gennem kommunens afstemning om borgermillionen.

Penge frem og tilbage

Men hvad Gert Leif Gyldvig ikke havde tænkt over var, at borgermillionen fordeles i fire bidder – med en fordelingsnøgle svarende til bydelenes indbyggertal.

»Jeg fik at vide, at jeg kun måtte fremsætte mit forslag i den bydel, jeg selv boede i,« fortæller Gert, der altså røg til afstemning i Ballerup Nord, hvor 164.646 kroner skulle fordeles.

Men selvom mange af de fremmødte ved borgermillion-afstemningen gav udtryk for, at de synes, hans forslag var mægtig godt, så blev flest stemmer sat på de to andre projekter; fælleshaver og et shelter. Begge disse projekter var dog så ’’billige’’, at der blev lige omkring 65.000 kroner tilovers – og disse gik derfor til Gert Leif Gyldvigs app-projekt.

»Problemet var jo, at mit projekt ikke kun gælder for Ballerup Nord, men er fordelt over hele kommunen. Der er opstillet motionsredskaber ti forskellige steder i kommunen, men kun to af stederne ligger i Ballerup Nord,« forklarer Gert Leif Gyldvig, der helt forståeligt er ærgerlig over udfaldet af afstemningen.

De 65.000 kroner rækker nemlig ikke langt i Gert Leif Gyldvigs projekt, som skulle have haft hele puljen, hvis det skulle realiseres.

»Jeg synes stadig, det er et godt projekt. Men de 65.000 er ikke nok til at gennemføre det. Derfor har jeg besluttet at sende pengene tilbage til Ballerup Kommune. Jeg magter ikke at fuldføre projektet, da jeg er helt alene om det. Men jeg håber på, at kommunen selv vil fuldføre projektet, så borgerne kan få gavn af de redskaber, som kommunen har investeret i – og som på nuværende tidspunkt ikke bliver brugt,« siger han.

Kronerne bliver i Nord

På kommunen har borgermillionens projektleder Mia Marie Källberg stor forståelse for Gert Leif Gyldvigs beslutning.

»Det er selvfølgelig ærgerligt for Gert, som jeg også har talt med, men vilkårene er nu og engang sådan, at man kun kan stille forslag i den bydel, man bor i. Uanset om det er et projekt der spreder sig over hele kommunen,« forklarer hun.

De 65.000, som Gert har sendt retur, bliver dog ikke brugt på nogen app til træningsmaskinerne.

»Pengene er jo en del af borgermillionen i Ballerup Nord – og så skal de bruges på det. Derfor sender vi pengene videre til de to andre vinderprojekter; fælleshaverne og shelteret, så de får lidt flere penge at gøre godt med. Jeg ved, at budgettet for fælleshaverne var lagt meget stramt, så der vil de helt sikkert godt kunne bruge lidt ekstra,« siger hun.

Om Gert Leif Gyldvigs idé om en app med brugsvejledning til træningsmaskinerne nogen sinde bliver til noget, må stå hen i det uvisse. Mia Marie Källberg er ny på projektet og usikker på, hvad hun kan gøre.

»Vi kan give idéen videre i systemet, men jeg skal først lige finde ud af til hvem og hvordan,« siger hun.

Dermed har hun ikke lovet mere, end hun kan holde. Og nu er Gert Leif Gyldvigs idé i hvert fald også givet videre her i avisens spalter.