De unge strømmer til Ungdomsrådet

En del af de aktive unge, som er med i Ungdomsrådet, hvor de blandt andet arrangerer koncerter og kommer med input til lokalpolitikerne i en lang række sager. Foto: privatfoto

Valg Det er ikke svært at få de lokale unge til at engagere sig - hele 32 har meldt sig på banen ved Ungdomsrådets netop afholdte valg.

Af Mia Thomsen

Det er et evigt tilbagevendende problem i mange råd, nævn og bestyrelser at skaffe folk nok til at besætte alle pladser. Men det, kan man vist roligt sige, er ikke noget problem i Ungdomsrådet her i Ballerup.

Interessen er overvældende og ved det netop afholdte valg, meldte hele 32 unge sig på banen – langt over de 19 pladser, der er i rådet.

Det glæder både ’’de gamle’’ medlemmer og sekretær Frank Weinberger, der også er daglig leder i Ungdomskulturhuset Vognporten, hvor Ungdomsrådet holder til.

»Vi er rigtig glade for, at vi igen får et stort og aktivt Ungdomsråd, som kan arbejde for alle unge i Ballerup Kommune. Af de 32 er 21 gengangere fra sidste valgperiode og 11 er helt nye,« fortæller han.

Da der kun er plads til 19 i rådet er alle de andre blevet valgt som suppleanter.

»Vi vil aldrig afvise en aktiv ung,« slår Frank Weinberger fast og tilføjer, at alle unge i Ballerup Kommune kan bruge Ungdomsrådet, hvis der er noget de er utilfredse med i deres skole, deres fritid eller andet.

»Hvis man har noget man vil klage over, kan man kontakte Ungdomsrådet, som så vil arbejde med sagen og eventuelt tage den op med politikerne,« fortæller han.

Ungdomsrådet er et upartisk råd, som bliver hørt af kommunen, i alle sager der vedrører unge.

»Politikerne i Ballerup Kommune tager de unge meget alvorligt og holder årlige møder med Ungdomsrådet, for blandt andet at høre, hvad der rører sig blandt de unge,« fortæller Frank Weinberger.

Alt kan lade sig gøre

Ungdomsrådet har stået bag mange store begivenheder i Ballerup gennem årene, blandt andet ’Kul på turen’ med Casper Christensen, lavet kæmpe koncerter med blandt andre Kashmir, Infernal, Magtens Korridorer, LOC, Red Warszawa og mange flere.

Ungdomsrådet står også for rytmescenen på Ballerup Musikfest og arrangerer desuden mange koncerter med både lokale talenter og mere etablerede navne i Baghuset. Det er også Ballerup Ungdomsråd som er folkene bag det store musikprojekt Mere Monitor.

Unge i eget hus

I 1996 fik Ungdomsrådet sit eget hus, Ungdomskulturhuset Vognporten, i centrum af Ballerup, og indrettede det som et åbent hus for alle unge i kommunen. Vognporten er et mødested for unge der gerne vil møde andre unge og lave forskellige spændende aktiviteter. Huset holdes åbent og styres af de unge selv, og indeholder netcafé, lydstudie, fotostudie, værksted og masser af plads til hygge.

»Huset har en politik om at alt kan lade sig gøre, så de unge kan komme med selv deres vildeste idéer, og så vil vi hjælpe med at gennemføre dem. Man skal ikke være medlem for at bruge huset, men bare dukke op og være en del af det,« fortæller Frank Weinberger.