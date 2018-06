Fodboldfeberen rammer Ballerup

Der kommer storskærm på Kirketorvet under fodbold-VM. Foto: Foto: Colourbox/Torben Ulrich Bøjstrup

Storskærm Snart lyder startfløjtet til VM i fodbold og i Ballerup er Handelsforeningen trukket i landsholdstrøjen og har planlagt den helt store fodboldfest på Kirketorvet.

Af Mia Thomsen

I samarbejde med kommunens Kultur- og Fritidsudvalg og en lang række lokale sponsorer har handelsforeningen sørget for en storskærm på tre gange fem meter, hvor der flere dage i løbet af VM-perioden bliver vist masser af bold.

Første gang er fredag den 15. juni, hvor der er hele tre kampe på programmet – blandt andet Portugal-Spanien, som er aftenens topbrag klokken 20.

Grundet at der er forskellige rettighedshavere til visning af kampene her i Danmark, kan man ikke få lov til at vise alle kampene. Men der vil blive vist kampe på Kirketorvet i Ballerup helt frem til finalen. Hvilke dage, der er bold på storskærmen, vil fremgå af skilte på torvet.

Arrangørerne håber at få skabt en rigtig hyggelig og fornøjelig fodboldfest, hvor folk fra hele lokalområdet kan samles og heppe på deres respektive favoritter. Der kommer til at være 450 siddepladser, så der skulle være plads til at slæbe både, venner, familie og naboer med.

Det er ganske gratis at deltage, og der bliver opstillet toiletter og urinaler til de forhåbentlig mange besøgende. Der bliver naturligvis også mulighed for at købe både mad og drikke.