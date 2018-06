Svar på spørgsmål om pullerter

Debat Du har helt ret i, at vi etablerer pullerter i Centrumgaden, fordi der er nogle enkelte, der skaber utryghed for os andre.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Vi har selvfølgelig ingen mulighed for at blande os i politiets resursestyring og parkeringsvagter kan ikke være til stede i alle døgnets 24 timer. Så derfor har vi besluttet at tage andre midler i brug og pullerterne vil gøre gaden mere sikker. Der er faktisk en del borgere, der er glade for tiltaget.

Og nu til dine konkrete spørgsmål: På hjemmesiden er der beskrevet forskellige eksempler på, hvem der kan forvente at få en tilladelse. Der er dog kun tale om én ansøgningsformular og ikke 8-10 forskellige typer, som du skriver.

Du spørger til beredskabets udrykningskøretøjer og deres adgang. Opsætning af pullerterne er godkendt af beredskabet, som kun giver tilladelse til projekter, der lever op til deres krav, herunder krav om at de ikke bliver forsinket i nævneværdig grad. Så det er vi trygge ved.

Du spørger til knallerter. Ved etablering af pullerter regulerer vi biltrafikken i gågaden. Fysiske forhindringer for knallertkørsel ville derimod medføre forhindringer for eksempelvis gangbesværede med rollator eller motoriserede kørestole, borgere med barnevogne med videre, som vi ikke er interesseret i.

Du spørger til driften af pullerterne. Selve pullertsystemet, som er omfattet af en garantiordning, fortages et serviceeftersyn to gange årligt.

Vores administration får nye opgaver i forbindelse med det nye system, både at svare på henvendelser og at behandle ansøgninger, selvom en del vil fungere digitalt. Som med alt andet nyt, må vi regne med en tilvænningsperiode for borgerne. Opgaven vil derfor kræve flest administrative resurser i opstartsperioden. Håndtering af henvendelser om biler der parkerer og kører ulovligt i Centrumgaden har også krævet resurser indtil nu, men har

ikke løst problemet. Men det er klart at der er driftsomkostninger, ligesom der er ved andre anlæg. Omfanget er det dog for tidligt at spå om.