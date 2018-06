Centrumgaden er ved at dø

Debat Ballerup er en kommune der på langt de fleste områder kan fremvise endog ganske bemærkelsesværdige positive økonomiske resultater. Et sprudlende erhvervsliv, fornuftige skatteindtægter, gode resultater på uddannelsesområdet samt et bystyre og borgmester tæt på befolkningen, som formår at lytte og handle på beboernes vegne.

Et bystyre, der prøver at lave en form for sammenhængskraft mellem byerne i kommunen ved at give alle byerne et løft og ikke som under tidligere bystyre kun havde fokus rettet på Ballerup.

Set udefra som en helhed er det ganske pænt. Ingen rynker, ingen ridser i lakken, kun den glatte skinnende overflade som på en ny bil.

Men inde i bilen, bag den velfungerende facade er der lommer, små lommer der som kræftknuder stille men sikkert æder sig gennem den funklende lak og med usvigelig sikkerhed destruere overfladen, karrosseriet og til sidst hele bilen.

Kun en aggressiv, effektiv kemokur kan forhindre bilen bliver kasseret ved næste syn.

Denne billedlige fortælling er desværre fortællingen om vores by Ballerup. Hvad der startede i Skovlunde for at sprede sig til Hede/Magleparken er nu spredt sig videre op i centrum.

Centrum er delt nu. Der ikke længere sammenhængskraft mellem Ballerup Centret i gågaden og ned til apoteket. Gaden er blevet et no go områder for gå og slentre ture for ganske almindelige mennesker alle dage i tidpunktet 18.00–02.00.

Der er ikke længere plads til almindelig aktivitet og den almindelige borger føler sig ganske enkelt ikke tryg mere. Tre borgere er inden for det sidste år kørt ned, sidst en ældre dame med rollator. En ældre mand fik brækket begge arme først på året.

Ikke kun gaden er indtaget, beboernes opgangen ligeså. Butikkerne er begyndt at bløde, andre allerede bukket under. Gaden er på vej til at dø.

Kan patienten reddes? Det et rigtigt godt spørgsmål. Men hvis ikke, vi som læger (borgere) uden omsvøb sætter ord på, hvad patienten fejler samt er berøringsangste for at fortælle både pårørende og patient sandheden, vil patienten i bedste fald have par år tilbage, og kun en fortæret rusten spand står tilbage.

Så hjælper det ikke med en ny gang lak (den nye stationsplads) for den bliver med sikkerhed også angrebet af kræften.Patienten, i dette tilfælde gågaden, har ikke kun cancer, den har alle følgesygdomme oven i og skal patienten overleve, skal kniven frem nu.