Vores pædagoger er mere værd – ikke mindre

Debat Ballerups politikere i kommunalbestyrelsen er da helt galt på den, når de vil til at bruge færre penge på vores pædagoger.

Af Jimi Nibor Nielsen, Vaseholmen 37, Måløv

Aftalerne der er med til at sikre, at vi får kvalificerede pædagoger til at passe vores børn og unge i Ballerup, har politikerne i byrådet opsagt.

Som borger i Ballerup kommune vil jeg tillade mig at gøre det stik modsatte af politikerne i byrådet. Jeg vil nemlig i stedet for udbringe en hyldest til velfærdens helte, pædagogerne!

I fortjener hver en krone som I hidtil har fået i løn – og mere til endda. I er de mennesker, der hver dag er med til at udvikle og drage omsorg for vores børn og unge, når vi forældre drager på arbejde. Uanset om I bliver udsat for vanvittige dokumentations- eller konceptkrav fra en ivrig kommunal forvaltning, så er I stadigvæk i stand til at være der for vores børn, store som små.

Ballerups politikere har valgt at opsige forhåndsaftalerne for blandt andet pædagogerne og dermed give dem mindre i løn, end de hidtil har fået. Det har politikerne i Ballerup kommune valgt, da de jo skal passe på borgernes penge og ikke længere mener, de har råd til at betale så ”høj” en løn til pædagogerne. Den lader vi lige stå et øjeblik…

Velfærdens helte i Ballerup Kommune skal værdisættes meget højt og ikke sættes ned i værdi, som Ballerup Kommune påtænker nu. Det er jo ikke borgmesteren, der tager barnet i vuggestuen i hånden, når det skal lære at gå.

Det er jo ikke forvaltningschefen, der giver børnehavebarnet et kram, når det er ked af det. Det er jo ikke kommunaldirektøren der sætter sig ned hos barnet i skolen og hjælper det til at komme op på hesten igen, når matematikken har slået barnet helt ud af kurs. Nej, det er vores seje pædagoger der gør det.

I har lige indgået en lokalaftale for lærerne. Se så at kom i gang med pædagogerne også.Og så kunne det være, I skulle overveje, hvem af følgende to medarbejdere i kommunen borgerne bedst kan undvære: kommunaldirektøren eller pædagogen? Jeg spørger bare.