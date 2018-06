Svar på læserbrev om lokalaftaler

Debat Som svar på Daniel Arildsens læserbrev fra den 4. juni 2018 vil jeg gerne forklare baggrunden for, at Ballerup Kommune har opsagt en række forhåndsaftaler.

Af Carsten Riis, Direktør i Ballerup Kommune

Som alle andre kommuner oplever Ballerup ændringer i demografien. Der bliver simpelthen flere ældre, som kræver flere ressourcer på ældreområdet. Det presser kommunens økonomi og ikke mindst servicerammen.

I den forbindelse ser vi grundigt på alle muligheder for at omprioritere i kommunens udgifter. Det gælder også lønudgifter, hvor vi kan konstatere, at Ballerup Kommune betaler en række af sine ansatte en højere gennemsnitsløn end nabokommunerne.

I Ballerup Kommune bruger vi over 1,5 milliarder kroner om året på løn, hvilket svarer til cirka 53 procent af kommunens samlede driftsudgifter.

Når vi kigger nærmere på pædagogområdet, så er lønnen de sidste tre år steget mere end i omegnskommunerne, og Ballerup ligger i øjeblikket i top 5 på landsplan for gennemsnitslønninger på netop pædagogområdet.

På pædagogområdet er der derudover også mange forskellige lokale lønaftaler på de enkelte institutioner. Det betyder, at der kan være en lønforskel på op til 1000 kroner mellem pædagoger, der udfører præcis det samme arbejde. Når vi opsiger alle de lokale aftaler og starter forfra, får vi også mulighed for at skabe en ny gennemsigtig lønstruktur.

Daniel Arildsen spørger, hvorfor Ballerup Kommune først påbegynder forhandlingerne med BUPL efter, at en aftale er indgået med Ballerup Lærerforening. Det er der en enkelt forklaring på. Ballerup Kommune opsagde fem forhåndsaftaler i januar 2018. De fem områder er meget forskellige, og derfor er forhandlingsforløbene det også.

Ballerup Kommune ser frem til konstruktive forhandlingsmøder med BUPL.