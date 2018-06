Ny trafikløsning ved Malmparken skaber kø

Det er rent kaos ved Malmparken Station med kommunens nye trafikløsning, hvor busserne skal holde direkte på kørebanen. Det betyder kødannelser især i myldretiden, og mange bilister overtræder loven og smutter udenom busserne, selvom der er fuldt optrukne linjer. Foto: Flemming Schiller

trafik Ballerup Kommune vil fremme bussernes fremkommelighed og har rykket stoppestedet ud til kørebanen på Malmparken. Men løsningen skaber blot kødannelser og presser bilister til ulovligheder.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det skulle have været en storslået plan for at skaffe bedre flow i trafikken og mindske forsinkelser for primært busser men også andre trafikanter. Men det ser ud til at være lige modsat.

Efter omdannelsen af pladsen foran Malmparken Station har Ballerup Kommune rykket busstoppestederne ud til selve vejen i begge retninger og dermed sløjfet den buslomme, som ellers bruges ved de fleste trafikerede veje.

Det betyder, at bilerne ikke kan komme forbi de holdende busser, men pænt må vente til bussen har sat passagerer af og på. Bilister har endda oplevet at måtte vente længe bag en bus, fordi bussen var for tidligt på den og nu ventede på at overholde sin tidsplan, og derfor har buschaufføren vinket bilisten frem, selvom det altså betyder, at man skal bryde færdselsloven og overskrider de fuldt optrukne spærrelinjer for at komme udenom bussen. I den ene retning kører de endda ind i den modsatte vejbanes svingbane, hvilket jo er åbenlyst ulovligt.

Mange gider ikke holde og vente bag busserne og kører udenom, hvilket i nordgående retning betyder, at de kører over i de modkørendes venstresvingbane. Foto: Flemming Schiller

Situationen er ikke blevet bedre af, at der i de kommende måneder kører op til 24 togbusser – oveni de normale 18 busser – i timen i myldretiden på strækningen, der alle skal holde ved stoppestedet. Dermed venter kaos især i myldretiden.

Rigtig mange bilister og borgere har reageret på facebook over den ret upraktiske trafikale løsning, der ikke skaber flow, men tydeligvis det modsatte.

’Mindre tiltag’

Det er Ballerup Kommune, der har etableret den nye trafikale løsning. I en skriftlig forklaring på miseren skriver centerchef for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune, Steen Pedersen:

»Ombygningen af Malmparken omfatter en række mindre tiltag, som tilsammen gerne skulle øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Udflytning og fremrykning af busstoppestederne ved Malmparken Station, Etablering af venstresvingsbaner ved henholdsvis Tempovej (fra syd) og indkørsel til terminalen/LIDL (fra nord), etablering af kombineret cykel- og højresvingsbane ved indkørsel til terminalen/LIDL og til Metalbuen, begge fra syd, samt etablering af højresvingsforbud i morgenmyldretiden fra Malmparken mod Ballerup Byvej. Senere vil der også blive etableret venstresvingsforbud mod Metalbuen, når man kommer fra nord. Det sker, når Leo Pharma bygger et p-hus med indkørsel fra Metalbuen.«

Han skriver, at der ganske rigtigt dannes kø bag bussen, men at den opløses hurtigt og at busserne mod nord forventes at spare 70-110 sekunder mens busserne mod syd forventes at spare 50-70 sekunder. Selv bilerne vil spare 15 sekunder i morgenmyldretiden, har trafikfolkene regnet sig frem til. Men i den virkelige verden ser det altså noget anderledes ud.

Det duer ikke

Det erkender formanden for Trafik- og Miljøudvalget, Hella Tiedemann (A) også.

»Det er jo fagfolk, der har regnet på det her, så det har jeg forholdt mig til. Meningen var netop, at vi skulle få farten ned og få et bedre trafikflow. Men som det ser ud nu kan jeg godt se, at det er helt galt. Det gør jo ikke sagen bedre, at der også kører en masse togbusser på strækningen for tiden. Men meningen var ikke, at der skulle være kø og at det skulle genere trafikken. Jeg har nu bedt forvaltningen om at se på det, men ikke for længe. Højst en uge. Hvis der stadig er kaos, så må vi lave det om. For som det ser ud nu, kan jeg ikke lægge navn til det,« siger Hella Tiedemann (A).

De mange ekstra togbusser gør ikke situationen bedre på Malmparken. Det resulterer i mange farlige situationer, hvor bilister overtræder loven for at komme forbi de holdende busser. Foto: Flemming Schiller

Politi på sagen

I brevet fra forvaltningen pointerer Steen Pedersen, at man er i dialog med politiet, så man vil slå ned på de bilister, der overtræde loven, hvis de kører udenom de holdende busser. Dermed risikerer bilisterne ikke bare at være tvunget til at holde i kø, de risikerer også at bliver straffet, hvis de skal nå på arbejde til tiden.

»Altså det er jo ikke i orden, at man overtræder loven, så derfor er politiet opmærksomme på problemet. Og at vi sløjfede buslommerne var jo for at få hastigheden ned. Men det virker ikke som om det fungerer nu, så derfor kigger vi på det hurtigt og træffer en beslutning ud fra vores observationer,« siger Hella Tiedemann.