Nedrivningen i Skovlunde er i gang

Nu kan man for alvor se, at Skovlunde Centret er ved at være historie. Efter lang tids forberedelse, er de store maskiner rykket ind og river ned, inden et helt nyt område skal bygges op. Foto: Fotos: Flemming Schiller.

Byggeri Gravkøer og kraner er rykket ind i Skovlunde Centret og nedrivningen af de første bygninger er i gang. Snart kan man se konturerne af det nye projekt.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke så længe siden, at Irma i Skovlunde Centret var en af de butikker, som alle i byen kendte. Nu er den reduceret til en bunke murbrokker. Snart skal der ligge boliger her.

Efter længe venten og megen debat er der nu for alvor ved at ske noget ved Skovlunde Centret. Nedrivningen af første etape er i gang og det meste håndgribelige eksempel er ved den gamle Irma.

Også butiksrækken ved Charlie Burger skal snart rives ned. Alle butikkerne har stået tomme længe og den indvendige nedrivning er i gang. Det tager lidt tid, men efter planen kan nedrivningen af bygningen ud til Bybuen være færdig ved udgangen af juli.

Der skal sorteres

At der nu er kommet gang i nedrivningen og at borgerne kan se, at der sker noget, glæder Bjørn Skouenby fra Dowo Management, som står bag det store centerprojekt.

»Vi begynder at bygge til efteråret og som man kan se, er der nu for alvor kommet gang i nedrivningen af den første etape. Der er nogle høje krav til sortering af byggeaffald, så vi bruger lang tid på at sortere og køre det væk. Men så snart det er overstået, så begynder vi også at rive ned ved de gamle butikker ud mod Bybuen,« siger Bjørn Skouenby.

Ifølge ham bliver der bygget en helt ny Netto med boliger ovenpå på det område, hvor Charlie Burger og de andre butikker har ligget, ligesom der skal bygges rækkehuse på Irma-grunden.

»Hvis alt går efter planen kan man se færdigt byggeri ved årsskiftet 2019/20 og det glæder vi os meget til. Det er rart, at vi har fået alle forberedelserne på plads og at vi nu kan skride til handling,« siger Bjørn Skouenby.

Imellem de to byggepladser ligger resten af centret og de få resterende butikker, der kæmper en kamp for at trække folk til midt i byggerodet.

»Vi forsøger at skabe lidt aktiviteter herned, så de resterende butikker kan få lidt liv. Det er svært, når vi er midt i en byggeplads, men vi prøver at hjælpe forretningerne. Samtidig åbner vi den store p-plads ved Aldi, så folk kan parkere der, når de skal handle. Den store p-plads ved Irma og er jo noget udfordret og når byggeriet går i gang til efteråret, så vil det være svært at parkere der,« siger Bjørn Skouenby.

Ingen følelser i klemme

At kraner og maskiner er rykket ind, glæder også formanden for Skovlunde Centerforening, Lizette C. Byrdal, selvom hun har haft sin Nybolig-butik og sin daglige gang i området i mange år.

For tiden driver hun forretning i en barak på den lille plads ud mod Bybuen, hvor hun skal bo indtil noget nyt er opført.

»Alle er enige om, at det bliver ikke så sjovt nu. Men alternativet er værre. Centret er blevet udsultet i så mange år, at det er svært at have nogen følelser i klemme mere. Selvfølgelig kan det godt være, at det vil stikke lidt, når de meget snart river min gamle butik ned, men jeg har en ganske god beliggenhed her på det lille torv ud til Bybuen. Så jeg kan kun se, at det bliver bedre,« siger Lizette C. Byrdal, som ikke har ret lang tid tilbage som officiel formand for centerforeningen.

»Vi er ved at lukke foreningen ned. Det giver ingen mening at have en forening uden butikker. Så kommer der jo en længere byggeperiode, hvor det er anderledes. Men der vil formentlig komme en ny forening, alt efter hvordan det kommer til at se ud. Men det bliver ikke med mig som formand. Jeg har taget min tørn, så nu må det være en anden, der tager over til den tid. Men jeg glæder mig i hvert fald over, at det bliver flot og attraktivt med tiden og vi skal bare udholde larm og støv et stykke tid,« siger Lizette C. Byrdal.

Det er endnu uvist, hvad tidsplanen er for de kommende etaper, men Bjørne Skouenby regner med, at hele projektet kan være færdigt om fem-seks år.