»Det nytter at handle og engagere sig«

Det blev Kasper Sand Kjær, der blev valgt som lokal S-kandidat og nu skal afløse Mette Frederiksen op til folketingsvalget næste år. Foto: Flemming Schiller

valg Afløseren for Mette Frederiksen som lokal S-kandidat er fundet. Valget faldt på 29-årige Kasper Sand Kjær, som nu skal omdanne sit medfødte engagement og sin politiske energi til at kæmpe for Ballerups mærkesager i Folketinget.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Han ved det godt. Det er ikke en let opgave at følge efter statsministerkandidat og Ballerup-borger Mette Frederiksen som lokal socialdemokratisk kandidat til næste folketingsvalg.

Men omvendt tager han det ganske afslappet. Han ved, at han ikke skal være Mette F., men sig selv. Og det er i det hele taget, hvad den nyvalgte kandidat er. Sig selv. Efter en lang intens kamp om kandidaturet, hvor Kasper Sand Kjær først var den eneste kandidat i Ballerup/Glostrup-kredsen, fik han pludselig modspil af to lokale Ballerup-folk, der også ville lege med. Musa Kekec og Charlotte Holtermann fra Ballerup Kommunalbestyrelse meldte sig ind i kandidat-kampen.

Men det endte med en sejr på lidt over 50 procent til den oprindelige kandidat.

»Det kom faktisk bag på mig, at jeg vandt allerede i første runde. Jeg var oppe imod nogle stærke lokale kandidater fra Ballerup, så jeg have troet, at vi skulle ud i endnu en runde. Men jeg glæder mig over valget og den tillid, som partiet har vist mig ved at gøre mig til kandidat. Så er det op til mig at komme i mål,« siger Kasper Sand Kjær, da vi møder ham, kort efter at han er blevet valgt, til en snak om at skulle fylde de store politiske sko ud.

På sin egen måde

»Det er en stor opgave at skulle følge efter Mette Frederiksen, men jeg er ikke Mette Frederiksen og skal heller ikke være det. Jeg skal gøre tingene på min egen måde og det gør jeg bedst ved at være tilstede. Jeg skal i den kommende tid ud for at møde folk på gader og stræder. Høre, hvad folk i Ballerup har ondt i maven over og hvad der bekymrer dem i hverdagen. Jeg lytter meget og det vil jeg også gøre nu hvor jeg er blev kandidat til folketinget. Det er både de små og de store ting, der er vigtige,« siger Kasper Sand Kjær, som til daglig bor i Gladsaxe med sin kæreste og deres lille barn.

Han er vokset op i Randers og flyttede til hovedstaden for 10 år siden og har siden han var skoleknægt været engageret. Man kan sige, at linjerne til en politisk karriere var trukket op, også selvom han ikke rigtig vil være ved det.

»Jeg har lavet kampagner og været på barrikaderne lige siden jeg gik i skole. Vi har kæmpet mod skolelukninger og senere mod andre uretfærdigheder i samfundet. Jeg er nok født med det der sociale engagement, så selvom jeg egentlig ikke havde nogen politiske ambitioner, så meldte jeg mig ind i DSU og har været en del af det politiske arbejde i mange år,« siger Kasper Sand Kjær, som nu er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor han ofte bevæger sig på Christiansborg og snakker med politikere som ungdoms-lobbyist.

Med det CV er der ingen tvivl om, at nogen vil kalde ham en karrierepolitiker, der kommer direkte fra det politiske ungdomsarbejde og som aldrig har haft et ’’rigtigt’’ job ude blandt vælgerne.

»Jeg kan godt se, at det ligner en karrierepolitikers CV, men jeg har faktisk andet at byde på. Jeg er altid i kontakt med mange forskellige lag i samfundet, besøger skoler og arbejdspladser. Jeg ved godt, hvad der rører sig. Mit engagement er usvækket og jeg kæmper for de ideer og de mennesker jeg møder. Så jeg kan ikke rigtig forholde mig til den kritik,« siger Kasper Sand Kjær, som til gengæld sagtens kan forholde sig til et område som Ballerup og som betegner sig selv som en ’klassisk’ socialdemokrat.

Det nytter

»Jeg er vokset op i Randers, der på mange måder kan minde om Ballerup. Min far er taxachauffør og min mor er SOSU-assistent, så jeg kan også forholde mig til den almindelige dagligdag. Jeg er nok en klassisk socialdemokrat, der tror på retfærdigheden og på solidariteten, men samtidig også med den erkendelse, at tiden har ændret sig og at partiet også skal rykke sig på en række områder,« siger Kasper Sand Kjær, som tror på, at det nytter at gå ind i politik.

»Mange har spurgt mig, hvorfor jeg vil gå ind i en så hård branche som politik. Men jeg tror på, at det nytter noget og at hvis man ikke engagerer sig, så kan man i hvert fald ikke flytte noget. Jeg har faktisk aldrig været drevet af politik, det er bare blevet sådan, fordi jeg er engageret,« siger Kasper Sand Kjær, der nu vil gå ydmygt til værks og arbejder hårdt på at blive en stærk forankret kandidat.

»Jeg vil tage ud til folk og lytte. Der er jo relativ kort tid til et valg, så det kommer til at være hårdt arbejde. Men det bliver også spændende og jeg har meget at lære, så jeg er meget stolt, men også ydmyg overfor opgaven, at skulle repræsentere området. Nu skal jeg jo lige vælges ind i Folketinget, for der er jo ikke nogen sikre kredse, men hvis jeg kommer ind, så skal jeg i hvert fald gøre alt hvad jeg kan for at folk i Ballerup bliver hørt i Folketinget,« siger den nyvalgte kandidat, som skal løfte arven fra Mette Frederiksen på sin helt egen måde.

Kekec overvejer sin fremtid i politik

Det er en skuffet, men også afklaret Musa Kekec, der ikke fik sin drøm om at blive S-kandidat opfyldt. Han havde kastet sig ind i kampen med ildhu, men vil nu overveje, om vejen frem er politik.

»Nu vil jeg overveje, hvad jeg skal fremover. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg havde håbet at blive kandidat, men det blev ikke til noget. Derfor er det klart for mig, at jeg vil overveje, hvad jeg skal. Skal det være lokalpolitik, landspolitik eller slet ikke politik. Det er et hårdt arbejde med et fuldtidsarbejde, familie og mine poster som formand for Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget samt økonomiudvalget og min plads i kommunalbestyrelsen. Så nu er jeg gået i tænkeboks, og inden næste valg, så er jeg i hvert fald meget klogere,« siger Musa Kekec, som fik 76 stemmer, hvilket svarer til 18,77 procent af medlemsstemmerne.

Holtermann: Fokus på Ballerup

Med 30,12 procent af stemmerne blev det lidt tættere for Charlotte Holtermann, men trods god opbakning, så blev det ikke nok til at blive kandidat. Men det tager hun ganske roligt.

»Det var jo en win-win enten landspolitik eller kommunalpolitik. Jeg har kastet mig ind i begge dele og frasagede mig kandidaturet i Nordsjælland for at gå all-in i dette område. Det blev tæt, men lige præcis ikke nok og det er helt fint. Nu har jeg droppet Folketinget og fokuserer helt på Ballerup. Der er masser af opgaver og masser af ting i gang som formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Så jeg ser frem til nogle spændende år med at arbejde for Ballerup,« siger Charlotte Holtermann.