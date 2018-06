Ballerup Bladet som app

Med vores nye app kan du se Ballerup Bladet direkte på din smartphone eller tablet. Foto: Illustration

avisen I samarbejde med flere andre lokalaviser i Storkøbenhavn har Ballerup Bladet nu fået en app, hvor man kan hente lokalavisen på sin tablet eller smartphone.

Af Mia Thomsen

Vi ved godt, at mange foretrækker at sidde med papiravisen, men hvis man nu alligevel har en smartphone eller tablet, så er det nu muligt at hente lokalavisen som app.

I samarbejde med flere andre lokalaviser i Storkøbenhavn, har vi fået udviklet en app, hvor man hver uge kan se den nyeste udgave af lokalavisen og bladre den igennem hvor som helst og når som helst. Der er også arkiv i appen, så man kan se tidligere ugers aviser.

Appen hedder ’DS Lokalaviser’ og kan findes i både Google Play og App Store. Man kan bare søge på Ballerup Bladet, så dukker den op. Man skal ikke lade sig forvirre over, at der kan stå et andet avisnavn under ’DS Lokalaviser’, når man søger efter den. For når først man åbner appen, vælger man selv, hvilken avis man ønsker at se.

Hvis man er interesseret i andre lokalaviser end lige Ballerup Bladet, kan man i appen også se Brønshøj-Husum Avis, Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, Gladsaxe Bladet, Herlev Bladet, Hvidovre Avis og Rødovre Lokal Nyt.

Vi håber, I bliver glade for den – det er vi i hvert fald.