Et slag for den gode sag

Mads Mikkelsen (t.v) var også trukket i sportstøjet for at være med til at samle penge ind. Foto: Privatfoto

velgørenhed Lørdag samledes en række kendte og ukendte i Ballerup Indoor Club for at spille padeltennis. Målet var at samle penge ind til julemærkehjemmene.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk