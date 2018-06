I lære som lokalpolitiker

Jacob Wøhler Jørgen (tv) og Johan Müller blev begge valgt ind i kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget i efteråret. De er begge vokset op i Digterparken og kender hinanden fra ungdomslivet i Ballerup. Men politisk ligger de på hver sin fløj. Foto: Flemming Schiller

nye i klassen Ved kommunalvalget i efteråret blev 19-årige Johan Müller og 21-årige Jacob Wøhler Jørgensen valgt ind i kommunalbestyrelsen for henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre. Men selv om de er unge, og der er meget at lære, er de ikke skræmte af hverken ansvaret eller arbejdsbyrden, men ser frem til at kunne sætte deres aftryk på udviklingen af kommunen.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

Ærefrygt og ydmyghed. Sådan beskriver kommunalbestyrelsens to yngste medlemmer, 21-årige Jacob Wøhler Jørgensen og 19-årige Johan Müller de følelser, der meldte sig på valgaftenen, da det gik op for dem, at de var blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen.

»Jeg stillede jo op for at blive valgt, men der gik lidt tid, før det gik op for mig, at jeg var kommet ind. Og det er jeg meget taknemmelig for. Det var en følelse af ærefrygt, der meldte sig, for nu skal jeg repræsentere nogle andre mennesker – og mig selv. Det er en kæmpe ære,« siger Jacob Wøhler Jørgensen, der blev valgt ind for Venstre med 249 stemmer.

»Fem stemmer mere end mig,« siger Johan med et skævt smil til sin politiske modstander og tilføjer:

»Der var en enorm socialdemokratisk eufori på valgaftenen over det flotte valgresultat, og personligt synes jeg ikke, man finder en større tillidserklæring, end at andre mennesker vil stemme på én. Det er enormt stort. Og jeg meget ydmyg over for opgaven.«

Ved siden af det politiske arbejde har de to unge kommunalbestyrelsesmedlemmer et fuldt program. Johan Müller er ved at afslutte 4.G på Falkonergårdens Gymnasium, hvor han går på Team Danmark-linjen, og Jacob Wøhler Jørgensen er i gang med andet semester på Copenhagen Business Academy.

Det lokalpolitiske arbejder bruger de gennemsnitligt 15-20 timer på om ugen. Tid der skal bruges på at læse sager, gå til møder, svare på henvendelser fra borgere og være i dialog med baglandet. Men det har ikke taget pippet fra de to, heller ikke selv om de er yngstemænd i den nye kommunalbestyrelse og har meget at lære.

Langtrækkende beslutninger

»Jeg er blevet taget godt imod i gruppen og af de konservative og DF. Men selv om jeg er ung, så er jeg ikke den eneste nye dreng i klassen. De andre nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer er også nye i klassen og har en del at lære. Desuden har jeg været aktiv i ungdomspolitik, så noget erfaring har jeg. Det kan godt være, at jeg ikke har så stor interesse for eksempelvis størrelsen af børnehaveklasserne, men det er der andre i gruppen, der har. Til gengæld kan jeg komme med input, når det gælder ungdomspolitik og iværksætteri,« siger Jacob Wøhler Jørgensen.

»Men din gruppe er også lille. Det er noget anderledes i den socialdemokratiske gruppe, der er noget større. Man driver politik på en lidt anden måde. Men jeg synes, jeg er blevet taget godt imod i gruppen, og føler mig heller ikke set ned på af de andre i gruppen, selv om jeg er ung. Det, har jeg hørt, sker i andre kommunalbestyrelser,« siger Johan Müller, der heller ikke føler sig overvældet af alle de ting, kommunalbestyrelsens medlemmer skal tage beslutning om.

»Vi er valgt til at tage moralsk og etisk stilling til de spørgsmål, vi bliver stillet over for. Vores fornemste opgave er at træffe beslutninger, som også er gode beslutninger om 50 år. Men vi skal ikke være eksperter på, hvordan brostenene skal ligge på banegårdspladsen. Men vi skal have en holdning til det,« lyder det fra den socialdemokratiske gruppes benjamin.

Det fede udvalgsarbejde

Nu er der så gået knapt et halvt år, siden de to nyslåede lokalpolitikere trak i arbejdstøjet og trådte ind i byrådssalen på rådhuset for første gang. Men hvad har så overrasket mest?

»På kommunalbestyrelsesmøderne sker der ikke så meget, det er ikke her, der bliver rykket så meget ved tingene. Men der er et virkelig godt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Man hører om skrækeksempler fra andre kommuner, hvor partierne ikke kan samarbejde. Men det fedeste, var det første møde i Kultur-og Fritidsudvalget, det er her, der bliver lavet politik,« siger Johan Müller.

At være en del af magten i kommunen har også udvidet deres syn på og indsigt i, hvad Ballerup Kommune er for en størrelse. Begge har de fået plads i Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover er Jacob Wøhler Jørgensen medlem af Teknik-og Miljøudvalget, og Johan Müller er medlem af Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget.

»I Teknik- og Miljøudvalget kommer vi ud og ser kommunen og besigtiger de kommunale institutioner, og jeg tager også selv ud og besøger de steder, vi taler om. Jeg har blandt andet taget min kæreste, der kommer fra Frederiksberg, med ud til Pederstrup. Det er en måde at forberede sig på og hente inspiration til det politiske arbejde,« siger Jacob Wøhler Jørgensen.

Ser frem til budgetforhandlingerne

»Det er fantastisk at sidde med ved bordet og være med til at bestemme. Det er virkelig et privilegium, og så lærer man kommunen rigtig godt at kende. Der foregår så mange ting i Ballerup,« siger Johan Müller, der bevæger sig rundt i kommunen med en anden opmærksomhed, efter han er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen.

»Når jeg cykler hjem fra stationen, tænker jeg for eksempel på alle de kunstværker, jeg kan nå møde på vejen.«

»Det er at ødsle med skatteborgernes penge at bruge 1,6 million kroner på den konto,« indvender Jacob Wøhler Jørgensen, der er utilfreds med kommunens måde at forvalte skattekronerne på.

»Jeg er ikke synderligt imponeret over, at kommunen ikke går sig selv efter i sømmene, også i en tid, hvor der ikke skal spares. Jeg synes, der for mange steder sløses med borgernes penge, og dem skal man have respekt for,« siger han og bliver udfordret på det synspunkt af sin politiske modspiller.

»Vi har en rimelig velfungerende forvaltning, og man skal huske på, at kommunen er en stor arbejdsplads med 4.200 ansatte, og det kan ikke undgås, at der sker fejl. Og det er også vigtigt, at Ballerup Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor man ikke slår folk oven i hovedet, hvis de fejler,« mener Johan Müller og giver startskuddet til diskussion om kommunal hjælp til iværksættere, omfanget af almennyttige boliger i Ballerup, og om hvorvidt kommunen mangler visioner for fremtiden eller ej.

Trods de politiske uenigheder kan de to lokalpolitikere blive enige om én ting, nemlig at de glæder sig til at sætte deres fingeraftryk på efterårets budgetforhandlinger, også selv om det måtte blive et lille et.

»Vi bliver herrer i eget hus,« siger Johan Müller.

»Ja, for lige nu er det som at have fået nøglerne til sit nye hjem og først få lov til at flytte ind i 2019. For i øjeblikket arbejder vi efter det budget, den tidligere kommunalbestyrelse vedtog sidste år,« siger Jacob Wøhler Jørgensen.