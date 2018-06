Orientering Onsdag den 27. juni er der by-orienteringsløb i Ballerup med start og mål ved Ballerup Rådhus. Løbet består af et antal lette baner, så alle kan være med og opleve byen på en anderledes måde end den, man måske er vant til.

Af Redaktionen

Baggrunden for arrangementet er, at Dansk OrienteringsForbund er vært for verdensmesterskabet i orienteringsløb for veteraner (løbere på 35 år og opefter), det såkaldte WMOC, World Masters Orienteering Championships, som finder sted 6. til 13. juli. Som optakt til mesterskabet bliver der arrangeret by-orienteringsløb flere steder omkring

København, det ene her i byen, et løb som Ballerup Kommune er arrangør af i samarbejde med Ballerup Orienteringsklub.

Der er mulighed for at løbe tre baner på henholdsvis tre, fem og otte kilometer. Det er selvfølgelig frit for, om man vil løbe eller spadsere turen, der fører rundt i centrum af Ballerup, Damgårdsparken, villavejene og forskellige boligblokke.

Man kan tilmelde sig enten som enkeltperson eller som en del af et hold. Tilmelding kan ske på www.oumorienteering.com. Her er der flere informationer om arrangementet.

Iøvrigt kan man også deltage i de såkaldte publikumsløb, der finder sted præcis samme dage og steder, hvor veteranerne løber VM-konkurrence. Et af løbene er et sprintløb søndag 8. juli, som helt unikt fører rundt i området omkring Christiansborg. Mange veteraner fra Ballerup OK deltager i VM, og det bliver spændende at følge deres præstationer.