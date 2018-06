Hold-an Vej bruges som racerbane

Debat Nu må Ballerup Kommune snart tage affære og lave fartdæmpende foranstaltninger på Hold-an Vej.

Af Tommy W. Nielsen, Hedeparken 141, 3.tv., Ballerup

Strækningen på Hold-an Vej mellem Bueparken og Sydbuen i både syd- og nordgående retning – primært strækningen mellem Hedegårdscentret og Sydbuen – bruges i realiteten som racerbane af mange bilister og især motorcyklister, når de pågældende accelererer for fuld gas og når op på hastigheder formentlig over 100 km/t, hvor det maksimalt tilladte jo er 50 km/t.

Det drejer sig både om gennemkørende og herboende trafikanter.

I weekenden synes der endog for de herboende at gå sport i at bruge strækningen til at afprøve sine hestekræfter, så man kører frem og tilbage på skift for at imponere hinanden.

Samtidig synes det også at være ekstra sejt, når køretøjerne larmer så meget som muligt, så man i lejligheden eller på altanen nærmest ikke kan høre man, hvad man selv siger og tænker – der er en øredøvende larm, når de accelererer.

Det er til stærk gene og ikke mindst livsfare – ikke blot for de talrige børn og skoleelever og deres forældre, der skal til og fra Hedegårdsskolen, men også for alle andre os bløde trafikanter i området, der enten skal krydse vejen eller andet blandt andet ved busstoppestederne, på cykelstierne og fortovene.

Jeg bor selv lige ud til Hold-an Vej og oplever i den trods alt forholdsvist korte tid, jeg er hjemme, når jeg ikke er på eller på vej til arbejde eller sover, at der dagligt efter hjemkomsten er mindst et to-cifret antal trafikanter, der åbenbart synes, at det er potensforlængende at give den ’’max gas’’ på denne strækning. Og så er der alle dem, jeg ikke oplever, når jeg ikke er hjemme.

Jeg har tidligere henvendt mig til Ballerup Kommune om dette problem, som bare vokser og vokser. Men Ballerup Kommune mente ikke, at problemet var af så stort et omfang, at man vil ofre penge på fartdæmpende foranstaltninger på denne strækning.

Men der skal måske lig eller hospitalsindlæggelser på bordet, Ballerup Kommune, før I vågner op og tager problemet alvorligt?