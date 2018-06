Debat Jeg undrer mig over at Danmarks Naturfredningsforening har været tavse i medierne og ikke har markeret sig i sagen om Sømosen.

Af Timm Hansen, Blokhaven 22, Skovlunde

Det er mig en gåde at, DN ikke er kommet en eneste udmelding til fordel for biodiversiteten i Sømosen. Når Danmarks Naturfredningsforening påstår, at de taler naturens sag, og slås for en rig natur og et rent og sundt miljø.

Hvordan hænger det sammen?

Hvorfor er DN ikke kommet på banen, når det gælder Sømosen?

Er det fordi der ikke er noget PR for DN når det gælder Sømosen, eller er alt krudtet brugt på Amager Fælled, hvor DN var meget markante?