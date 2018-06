Luftige svar om pullertordningen

Debat Hella Tiedemann, som ofte før svarer du ved siden af om sagen i Ballerup Bladet i sidste uge. Jeg har ikke skrevet om forskellige ansøgningsformularer, men om forskellige årsager til ansøgning og det er da ikke det samme, vel?

Af Ove Ginness, Centrumgaden 25, Ballerup

Jeg har noteret, at der p.t. er beskrevet seks forskellige situationer, som fordrer en ansøgning. Selv i den officielle ’’åbningstid’’ 7-11 må beboerne ikke køre ind uden særlig tilladelse(?). En nærlæsning af kommunens hjemmeside om ordningen illustrerer meget fint, hvad jeg mener. Lur mig om der ikke kommer flere krav, når bureaukraterne tager helt over.

Jeg forstår, at den ulovlige knallertkørsel får lov at fortsætte uhindret (andet kan jeg ikke udlede af det, du skriver), har jeg ret? Ligesom de seneste mange dage, hvor de ofte kører til klokken to-tre stykker om natten.

Du svarer luftigt på det estimerede tidsforbrug for administration af pullertordningen. Et rigtigt svar ville nok have været, at du aner det ikke. Men der er vel forhåbentlig lagt et budget (jeg troede i øvrigt ikke det var noget man spåede om, som du skriver. Men jeg må have taget fejl).

Til slut – du må da gerne tælle mig med blandt de borgere, der, som du skriver, er glade for ordningen. Det, der ødelægger min glæde i den sammenhæng er, at man på rådhuset i al sin bureaukratiske vælde vil afgøre, om jeg skal have adgang til min bolig i en bestemt, given situation – og den utilfredshed er ikke blevet mindre efter dit seneste forsøg på svar.

Som det ser ud nu, kan jeg faktisk herefter aldrig køre ind til min bolig uden særlig tilladelse – var det egentlig den oprindelige mening med ordningen?

Da ingen af mine skriblerier indtil nu har fået relevant og konkret feedback fra politisk hold er dette mit sidste pip om pullerter i gågaden. Sikkert til glæde for nogle.

P.S. Skriver i øvrigt dette en eftermiddag, medens knallertkørerne fiser lykkelige frem og tilbage i gaden.