Stor biograf på vej til Ballerup

En ny biograf kan måske snart blive en realitet i Ballerup. Den skal efter planen bygges på første sal i Ballerup Centret og ligge ud mod Baltorpvej. Foto: Illustration: DADES

byggeplaner En ny stor biograf med fem sale kan være på vej til Ballerup. Det er Ballerup Centrets ejer, DADES, som ønsker at udvide centret med et ’biografunivers’.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Filmglade indbyggere i Ballerup Kommune og omegn kan måske snart se frem til at nyde de nyeste spillefilm fra ind- og udland i en ny biograf i Ballerup bymidte. Ejendomsinvesteringsselskabet DADES, der ejer Ballerup Centret, ønsker nemlig at bygge en ny og moderne biograf.

»Det har længe været vores ønske at udvikle Ballerup Centret med et moderne biografunivers for bedre at kunne tage konkurrencen op med flere af de omkringliggende butikscentre, som i dag har en biograf. Der er en klar tendens fra forbrugerne, idet de i langt større omfang end tidligere efterspørger oplevelser i kombination med de mere traditionelle indkøb,« siger Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør i DADES.

Stor biograf

Det er planen, at biografen skal bygges oven på det eksisterende Ballerup Center i 1. sals højde ud mod Baltorpvej. Der er tale om en biograf med op til fem sale.

»Vi har i de seneste år udviklet Ballerup Centret med flere spisesteder og butikker samt givet centrets stemning og atmosfære et løft. Nu er tiden kommet til at tilføre et nyt oplevelseskoncept til centret – nemlig en biograf. En biograf i Ballerup Centret vil styrke centret yderligere og i kombination med det øvrige udvalg af butikker og spisesteder sikre, at Ballerup Centret fortsat er et godt sted at besøge,« siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

Borgmester Jesper Würtzen (A) har også noteret sig DADES’ ønsker.

En aktiv bymidte

»Ballerup Kommune er ét af de steder i hovedstadsregionen, hvor væksten er størst i øjeblikket. Det lyder spændende, at DADES nu også ønsker at udvide Ballerup Centret og bygge en helt ny moderne biograf. Det kan bidrage til kommunens yderligere udvikling. Ballerup Bymidte er under stor forvandling i øjeblikket med en ny Banegårdsplads og mange nye familievenlige boliger. En moderne biograf lige ved siden af stationen vil være yderligere et aktiv i forhold til at skabe et attraktivt og levende bymiljø, som kan tiltrække mennesker og styrke fællesskabet og den lokale identitet,« siger Jesper Würtzen.

Hvis planerne bliver realiseret, kan den nye biograf begynde at vise film i foråret 2020.