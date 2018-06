Trods kø og kritik bliver der ikke ændret på trafikløsningen

Det skaber farlige situationer ved Malmparken, når busserne holder på vejbanen og bilerne bagved ikke gider vente på, at busserne kører videre igen. Men indtil videre vil Ballerup Kommune ikke ændre på deres nye trafikløsning. Foto: Flemming Schiller

trafik Malmparkens nye trafiktiltag med fremskudte stoppesteder og kun en vejbane fortsætter. Det handler om fremkommelighed for busserne, mener kommunen.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

I sidste uge skrev Ballerup Bladet om det nye trafikprojekt på Malmparken, der ifølge kommunen skal skabe flow og fremkommenlighed, men i praksis skaber det modsatte.

Det sker fordi man har droppet buslommerne og rykket stoppestederne ud til vejbanen, og som følge af det må bilerne vente bag bussen, indtil den kører igen. Det skaber hurtigt kø bag bussen i begge retninger, især i myldretiden.

Men trods kritik og stor utilfredshed over den nye trafikale virkelighed fra folk, der færdes på strækningen dagligt, så bliver der indtil videre ikke ændret noget på projektet.

Bedre efter sommer

»Det er et projekt, der skal skabe bedre fremkommelighed for busserne, og det er meningen med det. Det er klart, at situationen lige nu er værre, fordi der er så mange togbusser. Det har også betydet, at nogle togbusser holder i længere tid, fordi de er forud for deres køreplan. Derfor har vi indskærpet overfor chaufførerne, at de ikke må holde længe, for det er klart, at det skaber kø. Men vi tror, at det bliver bedre, når togbusserne igen er væk og trafikken er normal, for så skal busserne bare samle passagerer op og sætte af og køre videre,« siger Steen Pedersen, centerchef for By, erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Derfor er der heller ikke umiddelbart nogen planer om at ændre tingens tilstand.

»Vi følger sagen nøje også efter sommerferien for at se, om det ikke løser sig. Det er klart, at det skal ikke skabe flere problemer og jeg er sikker på, at det bliver bedre, når togbusserne er væk. Men jeg må også sige, at projektet er lavet for at få bedre forhold for busserne. Vores udregninger viser, at busserne sparer mange sekunder hver gang og måske en lille tidsbesparelse til bilerne. Så vi bibeholder projektet, men vi følger også situationen nøje,« siger Steen Pedersen.

