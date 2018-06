Ingen sankthansbål i Ballerup Kommune

Det bliver uden store, flotte bål, når de forskellige sankthans-arrangementer løber af stablen på lørdag. Beredskab Øst har nemlig - grundet tørke - forbudt afbrænding af sankthansbål. Foto: Flemming Schiller

tørke Mandag meldte Beredskab Øst ud, at der nu er etableret afbrændingsforbud i Ballerup Kommune. Dermed bliver de mange sankthans-arrangementer uden de store, flotte bål.

Af Mia Thomsen

Mange har nydt det varme, tørre forår – og da sommeren er begyndt i samme solrige stil, er der mere end almindelig tørt i naturen. Derfor er det desværre nødvendigt for Beredskab Øst at nedlægge forbud mod afbrænding af sankthansbål ligesom brug af ukrudtsbrænder også forbydes.

Afbrændingsforbuddet har bredt sig i store dele af landet den seneste tid – og fra i dag omfatter det så også Ballerup Kommune. Man kan se det samlede Danmarkskort over, hvor der er afbrændingsforbud, på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Kommuner med afbrændingsforbud

Afbrændingsforbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder også for bål der er placeret i søer, havne, oplyser Beredskab Øst. Forbuddet er trådt i kraft i dag og gælder indtil det igen ophæves af Beredskab Øst.

“Beredskab Øst, som dækker Ballerup Kommune, har vurderet at weekendens regn desværre har været af meget begrænset karakter, og samlet set ikke har medført at det nuværende tørkeindeks fra DMI er væsentlig ændret. Endvidere ser prognosen frem mod sankthansaften på lørdag ikke ud til at medføre væsentlig regn, og vejret fredag og lørdag skulle blive tørt med sol,” skriver Beredskab Øst i en mail til Ballerup Bladet.

“Beredskab Øst har derfor, foruden brug af ukrudtsbrænder, specifikt forbudt sanktbål, mens mindre bål på særlige vilkår kan gennemføres (også sankthansaften). Baggrunden herfor er at Sankt Hans bål i sagens natur er relativt store, ofte udført af haveaffald og lignende, herunder tørre blade, kviste og nåle, som kan medføre overordentlig stor fare for flyveild og antændelse af brande i den tørre vegetation.”

Afhængigt af vejrforholdene op i den kommende tid, kan der blive tale om yderligere restriktioner.

Ballerup Bladet har indtil videre talt med arrangørerne bag sankthansfesterne i Skovlunde Bypark og Hede-Magleparken. Begge steder lyder meldingen, at arrangementerne gennemføres som planlagt – bare uden bål.

Tilladelse til mindre bål

Beredskab Øst oplyser, at afbrænding af mindre bål tillades, hvis

1. der udvises allerstørste forsigtighed

2. der er vand til brandslukning til rådighed ved bålet

3. bålets størrelse er mindre end 80 cm i diameter

4. bålets højde er mindre end 1,2 m

5. bålet antændes på egnet bålsted eller –fad med en sikkerhedsafstand på mindst 15 m til letantændelig vegetation, oplag af brandnærende eller let-antændelige stoffer og bygninger med letantændelig tag (sikkerhedsafstanden fordobles i vindens retning ved mere end jævn vind. Ved mere end hård vind er afbrænding forbudt)

6. bålet alene indeholder tørt, rent træ, træbriketter mv. (dvs. ikke haveaffald, blade, kvas og andet, som kan betyde flyveild fra bålet)

7. bålet er under opsyn indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.