Tandklinikker bliver færre og større

Det er vigtigt med god tandhygiejne. Derfor vil Ballerup Kommune lægge en del af tandklinikkerne sammen, så der bliver bedre plads og mere moderne udstyr. Foto: privatfoto

Tænder De kommunale tandklinikker på skolerne bliver nu lagt sammen, så der vil komme fire store klinikker med bedre faciliteter og bedre plads.

Af Ulrich Wolf

Når børnene i Ballerup Kommune skal til tandlægen bliver de i mange tilfælde hentet i deres klasser og går turen til tandlægen på deres egen skole. Men snart skal en del af eleverne følges med deres forældre til en anden skoles store ’fælles’ tandklinik.

Det sker, når Ballerup Kommune fortsætter sammenlægningen af tandklinikkerne og reducerer antallet af klinikker fra syv til fire i løbet af de kommende år.

Fremover skal der indrettes nye og større klinikker på Baltorpskolen, afdeling Grantoften og endnu en klinik i Skovlunde Skole afdeling Nord i løbet af 2019. Ombygningen af den første klinik på Baltorpskolen begynder allerede, når sommerferien starter den 29. juni og forventes færdig i foråret 2019. Den nye klinik vil derefter tage imod elever fra Hedegårdsskolen, og Baltorpskolens to afdelinger.

Forældrene skal med

»Vi får fremover fire klinikker i Ballerup Kommune. Vi sammenlagde allerede i Egebjerg i 2013 og i Måløv i 2015 og har haft gode erfaringer med det, så nu fortsætter vi sammenlægningerne. Formålet er at opdatere klinikkerne med moderne udstyr og indretning og samtidig få mere plads. Vi vil nemlig gerne have plads til mere dialog med forældre, når børnene er hos tandlægen,« siger Rikke Louise Østergaard Reich, leder af tandplejen i Ballerup.

For selvom en del elever altså får længere til tandlægen, så er målet med de nye klinikker også, at forældrene skal følges med børnene til tandlægen og at der skal være mere dialog med forældrene.

»Vi vil meget gerne have forældrene med på banen, når det kommer til tandhygiejnen. Vi har set, at forældrene generelt er med på klinikkerne, og derfor betyder det ikke så meget, at nogle elever får længere til klinikken. Men samtidig er det altså nødvendigt at få opdateret klinikkerne, så de lever op til de nyeste krav og standarder. Målet er at få en bedre tandsundhed. Samtidig samler vi alle medarbejdere fra de øvrige klinikker på den nye fælles tandklinik, så vi får fordele ved vidensdeling og bliver mindre sårbare ved sygdom og ferie,« siger Rikke Louise Østergaard Reich, som også påpeger, at der er en besparelse på sigt ved at lægge sammen.

Ingen spareøvelse

Planen om sammenlægningerne er, ifølge direktør for Social- og Sundhed i Ballerup Kommune Mette V. Mortensen, dog ikke en spareøvelse men derimod en plan, der skal hjælpe både elever og forældre, når det kommer til børnenes tandhygiejne.

»Vi begyndte sammenlægningerne i 2012, hvor vi kiggede på, hvordan tandplejen skulle se ud i fremtiden. Så kom den nye skolestruktur og vi ville afvente den, men nu hvor den kører, så fortsætter vi sammenlægningerne. Faktisk skulle vi alligevel have renoveret de eksisterende mindre klinikker på alle skolerne, fordi kravene til udstyr og indretning er opgraderet, så det handler i sidste ende ikke om penge, men om god tandhygiejne for hele familien,« siger Mette V. Mortensen.

Den nuværende tandklinik på Baltorpskolen, afdeling Grantoften lukker altså ved sommerferiens begyndelse, og fra den 16. august åbner Hedegårdsskolens tandklinik for alle eleverne på Baltorpskolen og Hedegårdsskolen, indtil den nye fælles klinik for Ballerup Midt står klar på afdeling Grantoften til foråret.

I sommeren 2019 lukker klinikken på Skovlunde Skole Nord så for at blive bygget om til fælles klinik, der efter planen skal åbne ved udgangen af 2019.