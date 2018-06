Lokal sosu-hjælper kåret som velfærdstalent

Nurcan Dalan arbejder som social- og sundhedshjælper på Plejecenter Sønderhaven i Måløv - et job hun gør så godt, at hun nu har fået diplom for det. »Det gør mig glad, når jeg kan være med til at få folk til at få det bedre,« siger hun. Foto: Fotos: Ingrid Korsgaard

Omsorg Nurcan Dalan, der arbejder som social- og sundhedshjælper på Plejecenter Sønderhaven i Ballerup Kommune, er blevet kåret som et af Danmarks 100 største, unge velfærdstalenter

Af Redaktionen

Når Nurcan Dalan møder på arbejde som social- og sundhedshjælper på Plejecenter Sønderhaven i Måløv, er det med et smil på læben. For hun er rigtig glad for sit arbejde med beboerne, de pårørende og samarbejdet med kollegaerne – og de er glade for hende.

Faktisk bliver der sat så stor pris på Nurcans smittende humør og omsorgsfulde måde at være på, at hun er blevet nomineret – og kåret – som et af Danmarks største unge velfærdstalenter.

Altid i godt humør

Pensionsselskabet Pensam og FOA Ungdom efterlyste i foråret 2018 talenter under 35 år, der hver dag gør en forskel for andre mennesker med deres arbejde inden for velfærdsfagene.

Da Anne Birgitte Poulsen, der arbejder på Plejecenter Sønderhaven, så efterlysningen, satte hun sig straks til tasterne og nominerede sin kollega Nurcan med den begrundelse, at hun er omsorgsfuld og altid i godt humør.

»Nurcan giver sig altid tid til den enkelte borger og deres pårørende, forklarer Anne. Hun spørger ind og lytter til deres livshistorie, og hun har et fantastisk blik for, hvad den enkelte har brug for. Hun er altid klar med et knus og et kram – eller en skulder at læne sig op af,« fortæller Anne og tilføjer:

»Det samme gælder for os kollegaer, og hun er samtidig altid klar til at give en håndsrækning, hvis der er brug for det.«

Arbejdet gør mig glad

Ud af flere hundrede nominerede blev der udvalgt 100 unge velfærdstalenter – heriblandt Nurcan.

»Jeg blev rigtig glad, da jeg hørte, at Anne havde nomineret mig. Det er rart at vide, at folk sætter pris på mit arbejde og min måde at være på,« fortæller Nurcan.

»Jeg bliver indimellem spurgt, om jeg aldrig er ked af det eller sur, og selvfølgelig er jeg det, men det forsvinder, når jeg tager uniformen på. Det gør mig glad, når jeg kan være med til at få folk til at få det bedre,« tilføjer hun.

De 100 velfærdstalenter blev efter kåringen hyldet på Christiansborg. Det var dog uden Nurcan – hun prioriterede at tage på arbejde i stedet for.