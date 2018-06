Vand på vej til udsatte borgere

John Hein Larsen overrakte torsdag de store mængder vand og andre gode ting fra sin donation til to medarbejdere fra Region Hovedstadens akutberedskab. Foto: privatfoto

Bidrag Vand svarende til seks fyldte badekar eller i alt 576 liter, er på vej til alle brugere af Sociolancen i København. Giveren er John Hein Larsen fra Skovlunde, som via en donation på 10.000 kroner, har sponsoreret vand i papdunke til de hjemløse og udsatte borgere, der får hjælp af Sociolancen

Af Ulrich Wolf

.»Jeg synes Sociolancen gør et kæmpestort stykke arbejde, og det vil jeg gerne støtte op om. Jeg har mødt flere hjemløse og udsatte borgere, dengang jeg arbejdede på Bispebjerg og Herlev Hospital, og de har virkelig brug for hjælp,« fortæller den 77-årige tidligere portør.

To medarbejdere ved Sociolancen modtog torsdag de mange liter vand på Telegrafvej i Ballerup, hvor Region Hovedstadens Akutberedskab har til huse. Lægeassistent Angelica Thrane Christensen er sikker på, at vandet vil gøre stor gavn.

»De hjemløse og udsatte vil rigtigt gerne have noget vand, når vi tilbyder dem det. Hverken de eller deres hunde er så gode til at få drukket nok vand, når det for eksempel er meget varmt,« siger hun.

John Hein Larsens donation vil foruden vand blive brugt til andre fornødenheder, som brugerne kan få glæde af, eksempelvis soveposer i løbet af vinteren.

Sociolancen drives af Region Hovedstadens Akutberedskab, Hovedstadens Beredskab og Københavns Kommune