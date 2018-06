Skovlunde Byteater sørgede for sommerhygge

Der var ikke langt mellem grinene, da Skovlunde Byteater spillede ’Frode og alle de andre rødder’, hvor især Anna Skovgaard Madsen, der spillede Frode, imponerede Foto: privatfoto

teater Byteatrets sommerforestilling ’Frode og alle de andre rødder’ samlede familien til fnis og fiduser i Skovlunde Bypark.

Af Lærke Christensen Ungdomsreporter

Der sker mærkelige ting i Hjørnehuset. Frode skal starte i skole, men møder først den ældre dreng Simme, og pludselig er hele byen på den anden ende over Frode og vennernes fiduser.

Samtidig er Hr. Storm overbevist om at en tyv på løbehjul har stjålet hans pibe, fyldepen, telefon og bukser. Frk. Ravn og Irene TV har travlt med at holde øje med alt, og det bliver ikke bedre da Frk. Ravn taber tråden til det tørklæde, hun er ved at strikke til Piphans.

På scenen uden bukser

Handlingen i ’Frode og alle de andre rødder’ kender de fleste, men Skovlunde Byteater formåede at puste nyt liv i Ole Lund Kirkegaards klassiker om fiduser, løbehjulstyve og gnavne gamle mænd.

Slushicen flød, men det gjorde skuespillerne bestemt ikke på scenen i Skovlunde Bypark i weekenden, mens de dansede, sang og spillede sig igennem et brag af et sommerstykke.

Aftenens klareste stjerne var 12-årige Anna Skovgaard Madsen, der med høj energi og kasketten på skrå leverede en præstation som Frode, der fik tilskuerne til helt at glemme, at det var amatørteater, de så. Også Daniel Forsberg Juhl (Irene TV) og Aia Beck Kristensen (Frk. Ravn) blev hængende i hukommelsen – og trommehinderne – efter forestillingen var slut.

Michael Ellebye (Hr. Storm) fortjente også en stjerne for aftenens forestilling, ikke mindst for at spille store dele af stykket uden bukser. Anne-Sofie Tørnsø (Spætte) var et hit hos børnene med sine små påfund og sjove ansigtsudtryk gennem de længere scener.

En forvokset familie

Som forventet af et teater med et lille budget og en bred vifte af skuespillere blev der til tider ramt skæve toner, og suffløren måtte da også assistere – men en pletfri performance var aldrig det, teatret gik efter. Instruktør Martin Ahlbom Frost Larsen beskrev teatret som en “forvokset familie”:

»Vores fokus er bredde. Der er højt til loftet, det vil sige at der er plads til folk der synger som man trækker i halen på en kat og der er også plads til folk der virkelig kan deres fag og har ambitioner.«

’Frode og alle de andre rødder’ er teatrets 30 års jubilæumsshow, og det er på ingen måde til at se at foreningen for bare tre år siden mistede alt i branden på Skovlunde Skole Syd.

Passion over ambition

Kasserer Martin Høyer Rasmussen fortalte, at teatret efterhånden er ved at være med igen, efter at have måtte genopbygge deres lager af rekvisitter og kostumer fra bunden. Han er stolt af, hvordan foreningen har klaret krisen.

For ham er en af grundene til succesen, at i Skovlunde Byteater vinder passion altid over ambition:

»Vi lægger ikke skjul på, at vi er amatører. Vi spiller de her forestillinger, fordi vi har en passion for teater og prøver ikke at vise hele verden, at vi er bedre, end vi er. Vi er Skovlunde Byteater og vi gør, hvad vi kan.«

Anna Skovgaard Madsen (Frode) var også enig i, at ved Skovlunde Byteater er der plads til alle ambitioner og plads til at vokse:

»Hernede i Skovlunde Byteater har vi rigtig godt sammenhold, og hvis du laver en fejl eller glemmer en replik så er der ikke nogen, der griner af dig fordi man har heller ikke selv lyst til at blive grinet af.«

Hygge på højt plan

Det var da også en helt igennem hyggelig, tryg og afslappet aften med Skovlunde Byteater. Bag scenen var der ingen stjernenykker mens skuespillerne spiste aftensmad, og lige før første scene kunne publikum høre truppens kampråb:

“Vi kan, vi vil, vi skal, vi kan, vi vil, vi gør det”.

Og de gjorde det. Fredagens forestilling var en afslappet affære med publikumsinvolvering og plads til at børn og voksne kunne grine, klappe og synge med på Frode og røddernes eventyr. Som Kasserer Martin Høyer Rasmussen opsummerede det:

»Skovlunde Byteater er byens bedste samlingssted. Det er hygge på højt plan til få penge.«

Skovlunde Byteater spiller igen til deres juleforestilling i december. Denne gang er stykket både skrevet og produceret af teatret selv.