U16 pigerne blev også sjællandsmestre

Med pokal, medaljer og store smil poserer de glade u16-piger efter de fik hevet sjællandsmesterskabet hjem. Foto: privatfoto

Fodbold I foråret 2018 blev et nystartet BSF U15 pigehold rykket op for at spille U16-2. Det endte med at blive en god sæson for det nye hold.

Af Redaktionen