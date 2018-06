Ingen beboerkørsel i Centrumgaden

Debat Ove Ginness har i sine mange læserbreve ofte gjort opmærksom på, at det nærmest var en ret, at beboerne i Centrumgaden nu skulle have lov til at køre ind i Centrumgaden, efter at der er opsat pullerter.

Af Benny Nielsen, Centrumgaden 19, Ballerup