Debat Som borger i Ballerup Kommune er der kun al mulig grund til at sige tillykke til kommunen, nu da den sidste hånd er lagt på »den botaniske boulevard«, hvor alskens planter, træer, buske, stauder, ja, alverdens flora har afløst den værste trafik på strækningen.

Af Steffen Rasmussen, Ringtoften 121, Skovlunde

Smukt slynger den ensporede vej og cykelsti, ikke at forglemme, sig ned gennem herlighederne, og tanker om fordums tider med stille landeveje med danske grøftekanter og sommerfugle på begge sider, trænger sig da også på.

Slangen, og ikke cykelslangen, fandtes dog også i Edens have, og er som sådan kun en detalje, men alligevel: Et hul i vejen ved udkørsel fra Ringtoften til Ballerup Boulevard er gennem årene kun blevet større og større. Lad det nu ikke blive så stort, at en cyklist kører ned i det og slår hovedet.

Det ville jo være synd, hvis han eller hun på denne måde skulle snydes for dette, som her beskrevet, ellers prægtige syn.