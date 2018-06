Veninderne sluttede sammen

Katrine Bendix Bruun og Mathilde Schantz Christensen sluttede hhx-uddannelsen med hver deres 10-tal. Foto: Privatfoto

Mathilde og Katrine blev de første handelsstudenter på Baltorp Gymnasium i Ballerup.

Af Redaktionen

Lettelsen var stor for Mathilde Schantz Christensen og Katrine Bendix Bruun, da de mandag morgen kunne høste frugten af tre års hårdt arbejde på hhx-uddannelsen på Baltorp Gymnasium i Ballerup. For Katrine bød den sidste eksamen på faget engelsk, og det gik heldigvis lige efter planen.

»Jeg fik et 10-tal. Min lærer stillede nogle rigtig gode spørgsmål, så det gik rigtigt godt,« siger Katrine.

Man skulle næsten tro, at de to veninder havde koordineret indsatsen, for også Mathilde afsluttede sin studentereksamen med et flot 10-tal. Hun havde ellers været noget nervøs inden sin eksamen i faget afsætning.

»Selvom jeg godt kan lide faget, så var jeg ret nervøs. Jeg tror, det havde lidt at gøre med, at hele familien stod udenfor og ventede, og det var den sidste eksamen,« siger Mathilde

Forskellige planer

Selvom der er blevet knoklet for studenterhuen, er de begge enige om, at det har været tre gode år på gymnasiet.

»Det har været rigtigt godt, men tiden er bare gået så stærkt. Det er, som om vi startede i går,« er de to studenter enige om.

Fremtidsplanerne er der også styr på. For Mathilde står den på et sabbatår, hvor hun vil arbejde og spare sammen, så hun kan flytte hjemmefra. Derefter vil hun læse HA (psyk.), som er en kombination af erhvervsøkonomi og psykologi på CBS.

Katrine går derimod i gang med det samme efter sommerferien, hvor hun skal være kontorelev hos virksomheden Semler Gruppen. Først står den dog på en masse studenterfester.

»Vi skal feste i morgen og onsdag, torsdag, fredag, og så er der vogntur lørdag. Søndag skal vi så nok slappe af,« griner de to glade studenter.