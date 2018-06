Biografdirektøren: Der er plads til os begge

Biografdirektør Jan Boye er overbevist om, at Baltoppen Bio sagtens kan overleve, selvom Ballerup Centret åbner en ny, kæmpebiograf om et par år. Foto: Flemming Schiller

ny biograf Jan Boye fra Baltoppen Bio vil ikke lade sig slå omkuld af nyheden om, at Ballerup Centret planlægger at udvide med en ny stor femsals biograf. »Det kan godt gå hen og blive til glæde for borgerne i Ballerup,« siger han

Af Mia Thomsen

I sidste uge kunne vi her i avisen fortælle, at Ballerup Centret planlægger at udvide med en ny, stor og topmoderne biograf.

Et par hundrede meter derfra ligger byens nuværende biograf Baltoppen Bio. Her sørger biografdirektør Jan Boye og hans team, bestående af ti ungarbejdere, fire fleksjobbere og en seniormedarbejder hver uge for gode filmoplevelser til byens børn, unge og voksne. Og det fortsætter de med – også selvom de om et par år bliver naboer til en ny konkurrerende biograf.

»Jeg vælger at se på mulighederne, og jeg tror på, at der er plads til os begge her i Ballerup,« siger Jan Boye, der har haft en lille uge til at sunde sig, ovenpå nyheden om den kommende kæmpebiograf.

Han fik selv besked fredag aften, blev kaldt til møde med borgmesteren og andre repræsentanter fra kommunen mandag og så blev nyheden offentliggjort tirsdag.

»Jeg fik en god snak med borgmesteren og har stor forståelse for, at det her kan være en del af deres plan for at få skabt mere liv i byen. Jeg kan godt se, at det kan gå hen at blive til glæde for borgerne i Ballerup, at de får endnu flere muligheder for at få en god filmoplevelse,« siger Jan Boye og henviser til Rødovre, hvor man også for nogle år siden byggede en kæmpebiograf i centret – klos op af den allerede eksisterende biograf Viften. I dag – fem år senere – eksisterer begge biografer stadig, og Jan Boye er overbevist om, at det samme kan gøre sig gældende i Ballerup.

To forskellige oplevelser

»Jeg startede som daglig leder i Baltoppen Bio i 2007 og overtog den i 2011. Lige fra start har målet været at skabe en dejlig, lokal forankret familiebiograf, hvor vi er meget lydhør overfor, hvad folk har af ønsker. Vi er meget opfindsomme og rummer det hele – lige fra babybio til seniorbio. Jeg vil sige, vi tilbyder alt det, som man har brug for af sin lokale biograf,« siger biografdirektøren og tilføjer:

»Jeg er vildt stolt af Baltoppen Bio og mit ’dreamteam’ af medarbejdere.«

Så selvom en ny, stor biograf naturligvis vil betyde konkurrence, er Jan Boye helt overbevist om, at der også stadig er brug for Baltoppen Bio.

»Det er mit indtryk, at der kan være to oplevelser at vælge imellem. Nogle foretrækker store blockbusters i meget store rammer, andre foretrækker at se dem her i en hyggelig og rar atmosfære,« siger han og fortsætter:

»Så fra vores perspektiv kommer der med den nye biograf bare en ny mulighed for at dyrke sine filminteresser i Ballerup. Trafik avler trafik, og det må alt andet lige være i alles interesse, at der er et stort udvalg at vælge imellem«

Håber på forlængelse

Baltoppen Bio har omkring 45.000 numser i sæderne i løbet af et år. Bygningen er ejet af Ballerup Kommune og Jan Boye er selvstændig forpagter af biografen.

»Vi klarer det hele selv og modtager ingen støtte fra kommunen – ud over at vi bor i deres lokaler,« forklarer Jan Boye, der har investeret store summer i den lille biograf for at få teknik og inventar helt up-to-date.

»Jeg har da altid betragtet os som ’’kommunens biograf’’ med en vis form for public service forpligtelse. Ligesom vi også tager noget socialt ansvar ved at være en rummelig arbejdsplads, hvor her er plads til alle,« siger han og nævner blandt andet den store succes biografen har haft med at være arbejdsplads for fleksjobbere, der ellers kan have svært ved at finde arbejde.

»Vi har gennem årene knyttet meget fine bånd med Ballerups borgere, og vi har bestemt også en berrettigelse, synes jeg. Baltoppen Bio er et sted, man vil savne, hvis det ikke var her mere, så jeg håber virkelig, at vi kan få lov at fortsætte det gode arbejde, vi er i gang med,« siger Jan Boye og tilføjer, at hans kontrakt med Ballerup Kommune står til genforhandling indenfor det næste års tid.

»Vores lejekontrakt udløber 1. juni 2019, så hvis ikke kommunen forlænger, står Ballerup jo uden biograf til den tid, og det kan ingen vel være interesseret i,« tilføjer han.

Åbent hus i biffen

Baltoppen Bio holder ’åbent hus’ søndag 1. juli klokken 16, hvor der bliver mulighed for at høre mere om biografens historie og daglige virke. Der vil også være mulighed for at tale om fremtiden og stille spørgsmål.

Baltoppen Bios forpagter, biografdirektør Jan Boye Thomsen, er vært, og han inviterer desuden alle fremmødte til en gratis filmoplevelse efter mødet. Filmen er en passende italiensk klassiker fra 1987, og den vises med engelske undertekster.

Baltoppen Bio håber på at se mange af Ballerups borgere til en hyggelig dialog om film og biografer.

Gratis billetter til arrangementet fås ved henvendelse i biografen. Man kan også få billetter online mod et mindre gebyr. Max fem billetter per person.