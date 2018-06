Kræftens bekæmpelse i Ballerup giver op

Lokalafdelingen i Ballerup har blandt andet drevet ’Caféen for kræftramte og pårørende’ på Ballerup Bibliotek. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

foreningsliv Den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse kaster håndklædet i ringen efter ti år. De frivillige føler sig modarbejdet af Ballerup Kommune.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det er ikke sjældent, at politikere og embedsmænd i Ballerup Kommune fremhæver det store arbejde som kommunens frivillige gør og den store vigtighed de har.

Men hvis man spørger de seks frivillige i Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Ballerup, så har de nok et andet perspektiv på den melding. De har nemlig alle valgt at stoppe deres arbejde i lokalforeningen pr. 1. juli 2018 og dermed nedlægge den.

To af medlemmerne, deriblandt formand Heidi Lorentzen, har været frivillig i ti år, men følelsen er nu, at der ikke er kræfter til at kæmpe kampen mere.

»Det er klart, at der sniger sig en træthed ind, når vi har siddet i så mange år. To har siddet i ti år, nogen i otte år og et par stykker i fem år. Men den egentlige årsag er, at Ballerup Kommune er for tunge at danse med. Vi føler ganske enkelt ikke, at patientforeninger er prioriteret. Vi får ingen støtte til noget som helst og vi skal søge om hver eneste krone, ofte uden at få penge. Vi har ingen lokaler i Sundhedshuset længere og når vi skal holde foredrag, eksempelvis i Baghuset, så får vi afslag, fordi vores foredrag ikke er kulturelt. Vi afholder faste cafemøder for pårørende og patienter på biblioteket, men ikke engang kaffen til de møder får støtte. Vi har måttet få private erhvervsdrivende til at støtte os. Beslutninger bliver taget hen over hovedet på os og vi har ingen medindflydelse. Der er i hvert fald ingen ligeværdighed og det kan vi ikke leve med mere,« siger Heidi Lorentzen.

Ingen koordinator

Dråben for lokalforeningen var, da Ballerup Kommune søgte en veterankoordinator, der skulle tage sig af veteranernes forhold.

»Der er ingen tvivl om, at veteranerne skal hjælpes, hvis de har behov for det. Men der skal ansættes en koordinator for 160 personer, hvoraf måske 10 procent skal have hjælp. Vi har omkring 2700 patienter eller tidligere patienter i Ballerup dertil kommer familie og pårørende. Det er i omegnen af 10.000 personer. Vi kan ikke få en koordinator. Så det viste for os, at der er en helt forkert prioritering i kommunen i vores optik. Det kan vi ikke være med til og så må vi give op. Når der ikke er større interesse, så er det en umulig opgave for os som frivillige at kæmpe,« siger Heidi Lorentzen, der undrer sig over, at Egedal Kommune hvert år giver 25.000 kroner til patientforeninger, mens Ballerup Kommune tilsyneladende prioriterer helt anderledes.

»Jeg er da lidt bitter og hvis opbakningen havde været større, så havde vi fortsat. Den forskel, vi kan gøre for vores målgruppe, betyder meget. Men nu giver vi op,« siger Heidi Lorentzen.

Lokalforeningen i Ballerup lukker per 1. juli 2018.

Åbent brev fra Kræftens Bekæmpelse Ballerup: Kære politikere i Ballerup Kommune

Efter snart 10 år i Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Ballerup, har vi i bestyrelsen taget en fælles beslutning om at stoppe pr. 1.7.2018. Det har været sjovt og lærerigt. Beslutningen skyldes på ingen måde dårligt samarbejde internt i bestyrelsen, men nu skal vores fritid altså handle om andet end kræft.

Når det er sagt, vil vi gerne gøre opmærksom på, at der er områder, hvor Ballerup Kommune kan imødekomme det frivillige arbejde på en bedre måde.

Vi flyttede i sin tid vores Café til Biblioteket, da lokaleforholdene i SundhedsHuset ikke levede op til vores eller de besøgendes forventninger. Vi oplevede at lokalerne var dårligt placeret, utilgængelige, automatisk aflåste og i det hele taget ikke særligt imødekommende over for borgerne.

Vi har været rigtig glade for samarbejdet med biblioteket, hvor vi har følt os velkomne og værdsatte – det har vist os, at samarbejde kan være let og ubesværet.

Ballerup Kommune mangler et centralt placeret frivillighus, hvor patientforeninger kan mødes med andre patientforeninger. Vi ser, at flere patientforeninger stopper blandt andet fordi der mangler opbakning omkring det frivillige arbejde. I vores egen forening har vi i den grad manglet at vores social- og sundhedsudvalgsformand viser interesse for vores arbejde.

Vi har i snart 10 år – uden held – kæmpet for at få en kræftkoordinator til ca. 2.700 kræftpatienter og deres pårørende, vores gæt er, at dette tal samlet overstiger 10.000 borgere. Og nu ser vi med stor undren, at I søger en veterankoordinator, til – ifølge vores oplysninger – ca. 160 veteraner. Selvfølgelig skal de have hjælp, men vi undrer os altså over denne prioritering.

Vores oplevelse er også, at kommunen tror, de har en fungerende Sorghandleplan. Desværre ser vi via vores kontakt med borgere, at dokumentet ikke løser opgaven i sig selv. Der burde være en central person, som tager sig af dette område, for at sikre, at opgaven løses både for børn, voksne og deres pårørende. Opgaven starter nogle gange allerede før endelig diagnose stilles til måske flere år efter, at fx mor eller far er død. Her kunne en kræftkoordinator være med til at koordinere og løse opgaven.

Rehabilitering handler ikke kun om genoptræning, det handler om, at bringe borgeren og pårørende videre i livet.

I sammenligning med andre Kommuner er det vores oplevelse, at Ballerup Kommune er ”tung at danse med” både i forhold til bevilling af §18-midler og tilskud til fx vores café.

Både Gladsaxe og Egedal lokalforeninger har fx fået store beløb a conto fra deres kommuner som de selv kan bestemme over.

Andre Lokalforeninger får dækket beløb til forplejning i deres Caféer. Vi har skulle bruge tid på at finde private sponsorer. Ret komisk, at privat sponsorat betaler til driften af caféen til Ballerup Bibliotek.

Vi har svært ved at forstå, hvorfor vores senest arrangement, ”Manden som patient”, ikke var kulturelt nok til at vi kunne få dækket udgiften til lokaler.

Til de af jer, som har hjulpet os med deltagelse i vores kampagner, skal lyde en kæmpe tak. Ønsker I fremadrettet at støtte op om kræftsagen i Ballerup, kan I kontakte Områdekontoret i Lyngby, der vil hjælpe jer videre.

De bedste hilsner Kræftens Bekæmpelses lokalforenings bestyrelse.

Heidi Lorentzen, Hanne Westh, Vibeke Arvidson, Dan Hansen, Henning Knudsen og Karin Nielsen