Frederikkes vilde tøjeventyr fortsætter

46-årige Frederikke Valhøj Kampmann har skabt en kæmpesucces med tøjmærket Comfy Copenhagen. Nu er forretningen vokset ud af gårdbutikken i Smørumovre og flytter til Ølstykke. Foto: Flemming Schiller

iværksætter Tøjmærket Comfy Copenhagen er født i en gårdbutik i Smørumovre i 2015. I dag forhandles det i over ti lande og følges af 95.000 mennesker på facebook.

Af Mia Thomsen

I de hyggeligste omgivelser på en flot gammel gård i Smørumovre bor og arbejder 46-årige Frederikke Valhøj Kampmann. Eller det vil sige – i øjeblikket er hun faktisk ved at pakke, da hun fremover skal arbejde lidt længere væk hjemmefra, nemlig i det helt nye hovedkvarter, som hun har fundet til sit firma Comfy Copenhagen.

»Lørdag den 30. juni er sidste åbningsdag her i Smørum. Så lukker vi vores flagship store og åbner igen til september i Ølstykke,« fortæller hun, mens vi tager en rundtur i den store gårdbutik, hvor hendes populære tøj hænger i snorlige rækker.

Gårdbutikken åbnede hun i 2013 under navnet Strand Gårdbutik, og herfra solgte hun forskelligt tøj og interiør. Men efter et par år fik hun blod på tanden – igen.

»Det gik op for mig, at jeg faktisk ikke selv købte ret meget af det tøj, der hang i min butik. Jeg synes tit, at der lige skulle laves noget om på det, før det passede til mig. Jeg har altid selv tegnet meget og kunne godt lide at tegne tøj, så jeg spurgte min veninde Tanja, som er god til at sy, om vi ikke skulle prøve at lave vores eget tøj,« fortæller Frederikke.

De to designede og syede ti par bukser, som blev revet væk i butikken.

»Så kunne vi jo godt se, at vi var nødt til at teame op med en fabrik, så vi fandt én i Tyrkiet og gik i gang,« tilføjer hun.

Fra én til 22 ansatte

Den første kollektion landede i gårdbutikken i Smørumovre i 2015. De døbte tøjmærket – og senere også gårdbutikken – Comfy Copenhagen. Alle designs er opkaldt efter rocksange, fordi Frederikke efter eget udsagn er en rigtig ’’rock chick’’.

Derfor kan man blandt andet hoppe i et par ’Beds are burning’ bukser eller en ’Smoke on the water’ kjole.

Efter blot et år med Comfy Copenhagen var de allerede vokset ud af lokalerne i Smørum og måtte udvide med et 600 kvadratmeter stort lager i Nybølle.

»Første år med Comfy kom vi op på 400 forhandlere i 13 lande, og jeg er gået fra én ansat til i dag at have 22,« fortæller Frederikke.

Det er gået over al forventning – især efter at sangerinden Saszeline (fra Soap), som Frederikke kendte i forvejen, blev model for Comfy Copenhagen. I dag følger knap 95.000 mennesker dem på facebook og over 55.000 på instagram.

»Vi har brugt rigtig meget energi på de sociale medier og lavet en masse skøre videoer og opslag, hvor vi bruger os selv. Vi har prøvet at differentiere os ved at være lidt mere crazy – og det har virket,« siger Frederikke.