Student med vildt snit på 12,7

huetid Camilla Høiby fra Herlev blev superstudent på NEXT, Baltorp Gymnasium i Ballerup.

Af Redaktionen

»Jeg fik 12, så på mit eksamensbevis kommer der til at stå 11,6 i snit, og når jeg så søger ind på videregående uddannelse inden for to år kan jeg gange det med 1,08 og så ender det på 12,7«

Camilla Høiby har fuldstændig styr på karaktererne efter sin sidste eksamen, hvor 12-tal nummer 22 kom i hus. Hun er netop blevet hhx-student på Baltorp Gymnasium, og studenterhuen med det kongeblå bånd sidder, som den skal, på det kvikke hoved.

Får brug for det høje snit

Selvom alt er gået godt for Camilla, og 12-tallerne er væltet ind, så er hun ikke kommet sovende til det flotte studenterbevis

»Man siger, at eksamen er den velforberedtes fest, og nogle gange kan man selvfølge godt kikse, men jeg har fulgt godt med gennem alle tre år og afleveret alle opgaver,« siger Camilla, som meget vel kan få brug for det tårnhøje karaktergennemsnit.

Hun overvejer nemlig at søge ind på uddannelsen International Business, som de seneste år har været den uddannelsen, der kræver det højeste gennemsnit at komme ind på.

Fremtiden kan dog også ligge i udlandet:

»Ud over International Business på CBS overvejer jeg også at søge ind på University of Oxford i England,« lyder det fra den ambitiøse student, der også har haft tid til at følge talentprogrammet Akademiet for Talentfulde Unge gennem sin gymnasietid.

Før fremtiden skal afgøres, tager hun dog et sabbatår, for selv en superstudent kan blive lidt skoletræt.