Så gik den vilde påfuglejagt i Digterparken

Kong Henrik i kassen. Klar til at blive fragtet tilbage til byggelegepladsen Rosendal, der stadig mangler tre påfugle. Foto: Ulrich Wolf

fuglefangst Jagten fortsætter på de flotte og frække påfugle, der i sidste uge stak af fra byggelegepladsen Rosendal. Her til eftermiddag blev den ene - Kong Henrik, som den majestætiske fugl hedder - fanget på Digterparken i Ballerup efter halvanden times intens jagt over hække og hustage.

Af Mia Thomsen

Seks brandfolk var på en noget anderledes opgave her til eftermiddag, da én af byggelegepladsen Rosendals undløbne påfugle skulle fanges. (læs også: Påfugle stak af fra byggelegepladsen)

I nogle dage har den smukke fugl med navnet ‘Kong Henrik’ hygget sig i haven hos – ja, man tror jo nærmest det er en dårlig joke, men den er god nok: Fru Svane.

Neel Svane, der bor i Digterparken, har nemlig været så heldig at have Kong Henrik som logerende i haven, hvor påfuglen har hygget sig gevaldigt. Hun fortæller, at han var meget tam og ikke virkede bange for mennesker.

Altså lige indtil i dag, hvor brandfolkene troppede op med et stort net for at fange den farverige fyr. Det var for meget af det gode, og Kong Henrik tog straks flugten over hustage, hække og trætoppe i det ellers så rolige villakvarter.

Halvanden time tog det, inden brandfolkene havde fået kørt Kong Henrik så træt, at de kunne fange ham. Derefter kom han ned i en flyttekasse, så han kunne blive fragtet tilbage til byggelegepladsen, hvor han nu kan nyde resten af sommeren sammen med sine to flugtkammerater, der også er blevet fanget.

Der er stadig tre påfugle på flugt – og byggeren vil meget gerne høre fra folk, der ser dem derude, så de kan få indfanget og fragtet dem hjem igen. Man kan ringe til Rosendal på telefon: 44 77 32 62

Herunder nogle af Neel Svanes fine billeder af Kong Henrik: