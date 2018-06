Fire unge mænd kørte galt på boulevarden

De fire unge mænd slap heldigt fra ulykken, der kunne have været endt virkelig slemt, hvis det havde været store, gamle træer og ikke de nyplantede slanke stammer på boulevarden. Foto: Mathias Øgendal/presse-fotos.dk

Ulykke I går aftes skete en voldsom soloulykke på Ballerup Boulevard i Skovlunde, hvor en bil med fire unge mænd torpederede de nyplantede træer på den indsnævrede boulevard.

Af Mia Thomsen

Det lød og så voldsomt ud, da der omkring klokken halv ni i går aftes skete en soloulykke på Ballerup Boulevard i Skovlunde. Plantebed og træer på den nyligt indsnævrede boulevard blev torpederet af en mindre sort bil, hvori der sad fire unge mænd.

Beredskab Øst måtte rykke ud for at skære nogle af dem fri, men ifølge bt.dk, som har talt med vagthavende ved Københavns Vestegns Politi her til morgen, er de fire unge mænd sluppet heldigt fra den voldsomme ulykke.

“De skal være glade for, at det var nogle unge træer, de kørte ind i, for gamle træer rykker sig ikke bare lige, sagde vagtchef Lars Jørgensen til BT.

At dømme efter skaderne har de unge mænd kørt stærkt på strækningen, der ellers kun tillader max 40 kilometer i timen. Om de har været påvirket af alkohol eller andre ting, ved vi endnu ikke. Men vagtchefen fortæller til BT, at føreren normalt i denne type sager altid vil blive testet.

Fotos herunder: Mathias Øgendal/presse-fotos.dk