Ny sommersingle fra Vesterskov

musik Michael Vesterskov har øre for andre fortællinger i de danske sange end dem, som vi troede, at vi kendte.

Af Mia Thomsen

De fleste af os kender den danske sangtradition som et fast indslag til familiefødselsdage og fester, på kroer og i forsamlingshuse. Den danske sanger og sangskriver Michael Vesterskov fra Ledøje er opfostret på de kendte fest- og dansesange, men har et særligt øre for andre undertoner end dem, vi sædvanligvis hører først.

Michael Vesterskov har ændret lidt i melodi og takt i den gamle danske festsang ’Solskin ombord’, så det mere frække er nedtonet til fordel fra den poetiske fortælling. Han udgiver nyfortolkningen som sommersingle, som kan høres her: