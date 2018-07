Man kan ikke nå over

Debat Vedrørende lyskrydset tættest på Bjarnes pølsevogn, ved kommunen lige før pizzeriaet. Lyskrydset har det med at skifte ret hurtigt - så hurtigt at man faktisk ikke kan nå over.

Af Daniel Thillerup, Baltorpvej 221A 5,3, Ballerup

Jeg tænker, det må være et problem for de ældre. Jeg har prøvet at få Hella Hardø Tiedemann til at fikse dette problem. Jeg kunne godt tænke mig at høre hende, hvad den egentlige årsag er til at det ikke bliver lavet?

Min største bekymring med trafiklys, der skifter hurtigt, er de ældre og de handikappede eller dem der er blinde.

Svar fra kommunen

Kære Daniel, vi to har jo drøftet det her og som du ved er jeg altid opmærksom på borgernes behov. Det går ikke, at lyset skifter så hurtigt, at man ikke kan nå trygt og sikkert over vejen. Jeg har faktisk bedt om, at der kigges på signalanlægget for at undersøge om det kan være anderledes.

Hella Hardø Tiedemann

Formand for Teknik- og

Miljøudvalget