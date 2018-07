Skal vi gående virkelige spilde vores tid?

Debat Først ved den tredje henvendelse til Ballerup Kommune angående det røde lys på gågaden, når man skal over Linde Alle, kom der dette svar:

Af Dorte Rasmussen, Lammets Kvarter 19, Ballerup

»Tak for din henvendelse vedr. signalanlægget ved Centrumgaden og Linde Alle. Signalanlægget vil blive opdateret i forbindelse med, at der skal udføres nye cykelstier på Linde Alle fra netop dette kryds og ud til Hold-an Vej. Her vil der blive etableret detektering af biler/busser, som kan optimere på grøntid for hhv. biler og fodgængere. Projektet er planlagt til at starte op til næste år, når projektet på Banegårdspladsen tillader det. I mellemtiden beklager vi de gener der følger med, at I skal vente lidt længere på at der bliver grønt.«

Tænk at det ikke er muligt at få en tekniker til at regulere trafiklyset tilbage til fordel for de gående. Man venter næsten et minut før der bliver grønt lys og kigger i mellemtiden stort set forgæves efter krydsende biler, hvis ikke man allerede har krydset vejen.

Skal vi gående virkelig spilde vores tid i endnu et år, blot fordi signalet blev indstillet forkert for et par år siden, da der blev arbejdet i Centrumgaden?