Replik om Egebjergklubben

Debat Mit nylige læserbrev i Ballerup Blade den 19. juni blev ikke kommenteret af Egebjergklubbens formand - uagtet opfordret hertil af redaktøren. Replikken udeblev.

Af Kjeld Halvorsen, Lerholmvej 42, Ballerup

I Danmark har vi et mundheld: Den, der tier, samtykker (Den Danske Ordbog).

Klubbens nyligt udkommede Egebjerg Bladet – juni-udgave er svært stolt af ”Fuldt hus i Fælleshuset, 3 arrangementer udfoldede sig på samme tid 17/5”. Det er ikke set før i min tid. Det blev dog ikke oplyst, hvor mange tilstedeværende?

Fælleshusets størrelse – med kun en ud-/indgang – kan måske rumme 100-120 personer. Jeg kender ikke brandmyndighedernes angivelse/godkendelse, men det fremgår ”at det var svært at få plads”. Det vurderede fremmøde er altså 30-40 personer per arrangement. Og på niveau, der hidtil er erfaret ved afholdte arrangementer.

Vel ikke en bragende succes, når markedsstørrelsen kan vurderes til 1.400 personer for de 10 grundejerforeninger, der subsidierer med 40.000 kroner årligt i snart 49 år til klubben og Fælleshuset?

Klubben kalder selv beløbet finansiering. Det er noget man har behov for i opstartfasen i 1969 – er behovet fortsat, er det drift, så er årsagen at brugerne betaler for lidt i medlemsbidrag. Det er ganske urimeligt at tilflyttere til områdets 10 grundejerforeninger, med 727 medlemmer, bliver fortalt, at man automatisk er medlem af Egebjergklubben, uden at fortælle at det koster eller spørge om accept. Nogle ville kalde det svigefuldt.

Jeg kan kun foreslå Egebjergklubben at indrykke indmeldelsesblanket i næste udgave af Egebjerg Bladet og bede områdets interesserede beboere indmelde sig i klubben. Og så er det de rigtige – brugerne – der betaler fornøjelserne.