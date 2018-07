Svar til Kræftens Bekæmpelse

Debat Jeg vil gerne sige jer tak for jeres store engagement og de mange indsatser, I har skabt til borgerne i Ballerup Kommune.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), Viceborgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget

I har været en aktiv lokalafdeling, og den vil helt sikkert blive savnet. Jeg håber, at der vil være andre, som på et tidspunkt griber muligheden for igen at etablere en lokalafdeling af Kræftens Bekæmpelse her i Ballerup.

I giver en grundig og på nogle punkter en kritisk beskrivelse af samarbejdet med Ballerup Kommune. Jeg vil ikke gå nærmere ind i en vurdering af jeres oplevelser, men jeg tager jeres input med videre. Så vi kan anvende det til fortsat at udvikle samarbejdet og vilkårene for frivillighed og foreningsarbejdet i Ballerup Kommune.

Personligt har jeg været meget glad for at deltage i jeres aktiviteter, som I har inviteret til – bl.a. sidste efterårs modeopvisning i Baghuset, hvor vi samlede penge ind. Jeg håber, at den planlagte aktivitet til efteråret også gennemføres, for den er allerede sat i kalenderen. Vi vil ønske jer held og lykke frem over med jeres egne nye fremadrettet aktiviteter og endnu engang tak for jeres indsats.