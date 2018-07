Indvielse af nyt afsnit på Psykiatrisk Center

Indvielse af nyt behandlingsafsnit. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Billedgalleri Onsdag blev det nye afsnit for voksne med spiseforstyrrelser indviet af blandt andre regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A). Dermed er der sat punktum for to års byggeri på det store psykiatriske center i Ballerup.

Af Ulrich Wolf