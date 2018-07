Så er stæren landet ved Måløv

Transportminister Ole Birk Olesen (I) og borgmester Jesper Würtzen (A) var rykket ud for at indvie den nye permanente fartmåler ved Måløv. Foto: Foto: Flemming Schiller.

trafiksikkerhed Mandag blev landets første permanente fartmåler sat op ved Måløv. Målet er at få farten ned i det store Toyota-kryds.

Af Ulrich Wolf

En del bilister dyttede af det anselige antal personer, der stimlede sammen om den grå maskine i vejkanten.

Om det var udtryk for mishag eller det modsatte er uvist, men mandag eftermiddag blev der skrevet et lille stykke trafikhistorie ved Måløv. Her blev landets første permanente fartkontrol sat op på begge sider af Måløv Byvej lige inden det meget trafikerede kryds ved Måløv Parkvej.

Transportminister Ole Birk Olesen (I), repræsentanter fra Vejdirektoratet og flere landsdækkende medier havde lagt vejen forbi for at indvie de nye ’stærekasser’, der fremover skal virke afskrækkende på fartgale bilister og sørge for, at de får en økonomisk uønsket hilsen, hvis de kører for stærkt. Det kan være grunden til de larmende tilkendegivelser.

Sikkerheden først

Den permanente fartkontrol er altså den første af i alt 20, der skal op forskellige steder i landet. ’Stærekasserne’ skal afløse 20 af de mobile ATK-vogne, som er taget ud af drift og kameraerne er nu sat ind i de permanente kasser.

Dermed håber man, at bilisterne permanent vil sætte farten ned inden det store kryds, hvor der er ifølge Vejdirektoratet er sket fire personskadeulykker og 11 ulykker med materiel skade i perioden 2011-2015. Samtidig er gennemnitsfarten på vejstrækningen 83 kilometer i timen, selvom der kun må køres 70. Det er baggrunden for, at netop denne strækning er udvalgt.

»Målet med at sætte de permanente fartkontroller op, er at få hastigheden ned. Det mener vi sker bedre ved at sætte nogle permanente fartkontroller op. Målet er ikke at få flere penge i statskassen, men at fremme trafiksikkerheden,« sagde transportminister Ole Birk Olesen ved indvielsen.

Kan lidt af hvert

Den nye fartkontrol er en avanceret sag pakket ind i kedelig grå metal. Udover at blitze de hurtige bilister, så kan den en masse andet.

»Den her kasse er fuld af elektronik. Det kan scanne nummerpladerne, tage billeder, den registrerer farten, den er tilknyttet internettet og er både nedkølet og opvarmet, så den kan klare det danske klima med både kulde og varme.

Og så er den sikret, så der går en alarm med det samme til os, hvis der øves hærværk mod den,« siger Marianne Foldberg Steffensen, chef for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet.

Hun fortæller, at der på denne strækning bliver kørt rigtig stærkt og at det især skaber farlige situationer, når man kører ind i krydset.

»Derfor skal kassen stå lige inden krydset, så bilisterne sætter farten ned inden krydset. Så kan det godt være, at de kører hurtigere bagefter, men det er så en opgave for de mobile vogne,« siger Marianne Foldberg Steffensen.

Hvis det viser sig, at den permanente fartmåler bliver en succes, vil det ifølge transportministeren ikke være umuligt, at der kommer flere op på andre strækninger i landet.

Efter indvielsen i Måløv blev stærekassen dækket til igen, da de sidste tekniske detaljer lige skal testes, inden den begynder at blitze løs. Den præcise dato for, hvornår den tages i brug er endnu ukendt