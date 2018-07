Nu skal halvdelen af busserne væk

De store og ret synlige stolper med gule toppe skal hindre bilister i begge retninger i at overhale de holdende busser ved Malmparken. Foto: privatfoto

buskaos Balladen om den trafikale hovsa-løsning på Malmparken fortsætter. Nu skal alle busser i nordgående retning ind på stationspladsen for at holde.

Af Ulrich Wolf

Der er stadig en del kaos på Malmparken, hvor busserne skaber kø, når de holder på vejbanen og bilistene i frustration kører udenom og foretager hasarderede og farlige manøvrer.

I de forrige uger har Ballerup Bladet beskrevet, hvordan både bilister og nogle politikere er trætte af den nye trafikløsning, der har flyttet busserne ud på vejbanen, når de holder for at sætte passagerer af og på. Senest har Birgitte Dahl fra Dansk Folkeparti kaldt det for »noget af det mest vanvittige, jeg har oplevet«.

Formand skifter mening

Nu har formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A), også fået nok. I modsætning til hendes udmelding i forrige uges avis, hvor hun blot mente, vi skulle vente og se tiden an, mener hun nu, at der skal gøres noget omgående. Hun har krævet, at alle busser, både de almindelige busser og de mange togbusser, bliver flyttet ind på pladsen ved LIDL, når de skal vente eller sætte passagerer af og på.

»Nu har jeg lige set folk skrive om busser, der også foretager ulovlige overhalinger. Det må være nok. Jeg har krævet, at alle busserne kommer væk fra Malmparken og ind på pladsen. Så har forvaltningen påpeget, at det er svært. Men jeg er ligeglad. Nu må der gøres noget ved det kaos,« siger Hella Hardø Tiedemann, som understreger, at det kun er i retning mod Frederikssundsvej og Lautrup-området, at der nu skal være ’fri bane’.

Hun ved ikke endnu, om det bliver en permanent løsning, men i hvert fald frem til efter sommerferien, vil busserne blive gennet ind på pladsen.

»Nu har vi mange togbusser. De holder op med at køre, når sporarbejdet er færdigt, og så må vi se hvad der sker. Jeg kan ikke sige, om vi permanent flytter busserne ind på pladsen, men indtil vi får togbusserne væk, så skal busserne ind på pladsen,« siger udvalgsformanden.

En udfordring

Den melding får folkene i forvaltningen til at rive sig lidt i håret.

»Det er den melding, vi har fået fra politisk hold. Vi har imidlertid 42 busser i timen, der nu alle skal ind på pladsen at holde. Det er en udfordring og det kan være en udfordring, der er større end den vi har nu på Malmparken. Men vi undersøger nu de forskellige muligheder, og så må vi se, hvad det kan blive til,« siger Steen Pedersen, centerchef i By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune. Allerede nu kan man se en ændring i gadebilledet idet der et blevet sat en række stolper med gule markeringer ned i midten af vejen, så det er umuligt at overhale busserne, når de holder stille.

Stolperne er stillet op i begge retninger, så det ikke er muligt at overhale busserne, uanset om man kører mod Ballerup Boulevard eller mod Frederikssundsvej.

I løbet af den kommende tid vil der komme en udmelding om, hvad man vil gøre for at løse den trafikale udfordring, man står med ved Malmparken Station.