Nu skal støjen fra sporarbejde reduceres

Det nye støjværn er ved at blive bygget langs arbejdspladsen ud mod de plagede naboer. Værnet skal efter planen tage toppen af støjen og give lidt mere nattero til naboerne.. Foto: Foto: Flemming Schiller.

larm Banedanmark er ved at opføre et 400 meter langt støjværn mod naboerne til det store banearbejde. Det skal forhåbentlig mindske generne for Line Kærsager og de øvrige støjplagede naboer.

Af Ulrich Wolf

Sporarbejde: Sagen om Line Kærsager og hendes familie og naboer, der hver nat plages af larmen fra det store banearbejde på Frederikssundbanen tager nu en ny drejning. Banedanmark har nemlig, umiddelbart efter Ballerup Bladet besøgte familien Kærsager og altså før artiklen gik i trykken, været i dialog med Line Kærsager og familie. Det betyder, at der netop nu er der ved at blive opført et stort støjværn ud mod beboerne på Bispevangen. Værnet består af et 400 meter langt og 3-4 meter højt ’plankeværk’ med isolerende lag, der skal tage toppen af støjen. På den måde håber Banedanmark at kunne reducere støjgenerne for naboerne.

»Vi har været og er i dialog med naboerne og vi lytter til de klager og bekymringer, som naboerne har. Så undersøger vi selvfølgelig, om vi kan gøre noget for at aflaste generne af vores arbejde, inden for de rammer, det er muligt. Derfor har vi undersøgt mulighederne igen for at lave nogle støjdæmpende foranstaltninger omkring byggepladsen, og der er vi kommet frem til denne løsning,« siger Annette Justesen Bech, områdechef i Banedanmark.

Ballerup Bladet er på besøg på den store byggeplads en brandvarm torsdag eftermiddag, hvor der knuses sten og køres med store gravmaskiner på enorme bjerge af sten. Det larmer og det bliver det ved med, indtil arbejdet er færdigt. Også selvom det generer naboer lige i nærheden.

Den bedste placering

»Vi har lagt pladsen her, fordi det er den bedste placering. Det er så desværre lige op ad nogle naboer. Det er den største arbejdsplads ud af i alt tre på hele strækningen. Lige her er der gode tilkørselsforhold og skinner som vi kan benytte til transport af skærver og sten. Derfor er vi nødt til at placere den store byggeplads her. Vi ved, at vi larmer, men som man kan se, så håber vi, at støjværnet kan tage det værste fra naboerne,« siger Stefan Normann, projektleder på det store banearbejde.

Efter planen skal støjværnet være færdigt i løbet af denne uge og derefter vil man så se, om der er nogen effekt hos naboerne.

At det larmer en del er ikke mærkeligt, når man tænker på, at der på byggepladsen udgraves i alt 108.000 tons såkaldt bagharp (jord, grus, skærver). Heraf køres 40.000 tons jord/grus væk, der knuses 18.000 tons skærver, som er for små til at blive brugt som skærver, så det bliver til grus, der så kan bruges til at bygge den nye bane. Der genanvendes 50.000 tons skærver. Procentvis genanvendes cirka 68 procent af den samlede mængde.

Oprindeligt skulle alle 108.000 tons have været kørt væk i perioden fra 8. juni og til 4. juli. Dette svarer til i alt 3.600 lastbiler eller 140 lastbiler pr dag.

Naboerne håber

Hos Line Kærsager og hendes familie er der behersket glæde over støjværnet.

»Nu er der da en dialog, og så må vi se, om det hjælper. Det er i hvert fald en begyndelse,« siger Line Kærsager, der glæder sig til sommeren.

»Nu tager vi til Fyn og så kan vi se frem til sommerferien, hvor vi også skal væk. Jeg har i de seneste dage sovet i Ishøj, mens resten af familien har sovet her. Det er helt uholdbart, at familien på den måde skal splittes op. Men vi ser frem til sommerferien, hvor vi kan være væk og være sammen og så håber vi, at støjværnet hjælper,« siger Line Kærsager.

