Indvielse af et samlet behandlingssted

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) var blandt talerne, da det nye behandlingssted for voksne med spiseforstyrrelser blev indviet onsdag. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Indvielse Onsdag blev det nye behandlingssted for voksne med spiseforstyrrelser indviet efter flere års byggeri. Det er nu landets største af sin slags.

Af Ulrich Wolf

IPsykiatrisk Center i Ballerup har gennem flere år været omgivet af byggerod, gravemaskiner og store planer.

I maj 2016 blev det første spadestik taget til det nye samlede behandlingssted for voksne med spiseforstyrrelser, og siden er der blevet bygget på livet løs.

Onsdag formiddag blev de nye lokaler så endelig indviet ved en storstilet reception, hvor rigtig mange var mødt frem. Godt nok er nogle patienter allerede rykket ind, men den officielle indvielse var altså først nu, da der næsten er kommet endeligt styr på indretningen.

Efter en kort velkomst fra hospitalsdirektør Martin Lind var det regionsrådformand Sophie Hæstorp Andersen (A), der sagde et par ord om det nye behandlingssted.

For og af brugerne

»Vi tager udgangspunkt i folk, der har lidelser, som de ikke selv kan håndtere. Nu har de et samlet sted, de skal henvende sig og et samlet sted, de skal opholde sig. Derfor har det også været vigtigt, at vi fra begyndelsen har inddraget patienter og pårørende i indretningen. Det skal nemlig være et fleksibelt sted, men også et hyggeligt og trygt sted. Et sted, hvor man kan hygge sig sammen, spise sammen og føle sig tryg. Men det skal også være et sted, hvor man føler sig velkommen, både som patient og som pårørende og det skal samtidig være et sted, hvor man er tryg ved at forlade sin pårørende og vide, at de er i gode hænder og trygge rammer,« sagde Sophie Hæstorp Andersen.

Også centerchef René Priess havde rosende ord til det nye byggeri.

»Det nye samlede behandlingstilbud er en gevinst for os alle. Ikke kun for patienterne, der nu ikke skal henvende sig flere steder for at få den rette behandling, men også for de pårørende og ikke mindst for personalet, der nu er samlet og kan dele viden og kompetencer med hinanden. Samtidig bliver der mindre ventetid for patienterne. Vi har faktisk været i gang siden marts, og vi har fået mange positive tilkendegivelser fra patienter og pårørende, så vi glæder os til at fortsætte arbejdet her i Ballerup. Mange synes måske, at Ballerup er langt væk, men jeg synes faktisk, at Ballerup er midt i det hele,« sagde René Priess.

Som Louisiana

Der blev klappet og nippet til kanapéer og vin, mens snakken gik og de mange fremmødte, der talte både ansatte og mange andre interesserede, kunne gå rundt og besigtige de nye lokaler.

Det nye behandlingssted er på 5000 kvadratmeter og har plads til at behandle i omegnen af 1000 patienter om året – både ambulant og via indlæggelser. Der er plads til 16 indlagte patienter ad gangen.

Udover behandling rummer det nye byggeri også et spisehus og gode faciliteter til at holde møder, kurser og større arrangementer.

Det nye behandlingssted er nu samlet enhed for Anoreksiklinikken i København og Psykiatrisk Center Stolpegård i Gentofte.

Det er RUBOW Arkitekter, der står bag byggeriet, der er tilpasset det øvrige byggeri på Psykiatrisk Center Ballerup.

Det er tænkt som en række af hovedhuse, og imellem dem ligger der gangarealer, som giver mulighed for tilbagetrukkede patientfaciliteter.

Samtidig er hele byggeriet tænkt som en slags Louisiana, hvor de forskellige funktioner er forbundne af glasbeklædte gange, der inviterer lyset og omgivelserne indenfor og skaber både lys, liv og ro til de patienter, der skal bruge området.