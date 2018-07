Påfuglen blev fanget

Kong Henrik mens han stadig spankulerede rundt og nød det fri liv i Neel Svanes have. Foto: Foto: Neel Svane

Fanget Det tog seks brandfolk halvanden time at fange en af de undslupne påfugle fra byggelegepladsen Rosendal.

Af Ulrich Wolf

Som Ballerup Bladet skrev i sidste uge, så stak fem påfugle af fra byggelegepladsen Rosendal for et par uger siden.

Siden har personalet ledt efter de flotte fugle, der var blevet set flere forskellige steder i Digterparken og Værløse samt Herlev.

Torsdag eftermiddag var der hurtig udrykning til Digterparken, hvor en af påfuglene tilsyneladende igennem længere tid havde haft sin gang og boet. Men nu havde husejeren fået nok og ville have fuglen fanget.

Så to brandbiler og en flok friske brandfolk blev sendt til den stille villavej for at fange den farvestrålende fugl.

Men påfuglen, der i øvrigt lyder navnet Kong Henrik, var ikke til sinds at forlade sit nye grønne hjem. Så den fløj fra hustag til trætop igennem halvanden time, mens de tapre brandfolk kæmpede med vand, bold og net for at fange Henrik.

En af dem som fulgte med fra sidelinjen var Neel Svane. Hendes have var et af de foretrukne steder for Kong Henrik og hun kan godt forstå, at fuglen ikke havde lyst til at følge med.

Har hygget sig

»Den har boet her i dette område et stykke tid. Den kom meget i vores have også. Den kom ofte tæt på os, så den var ikke bange for mennesker. Så vidt vi kunne se, så havde den det ganske rart her og hyggede sig, så den har nok ikke været så vild med at flytte,« griner Neel Svane.

Men til sidst lykkedes det de seks brandfolk at udmatte fuglen så meget, at den opgav flugtforsøget og lod sig indfange. Så den havnede, helt uskadt i øvrigt, i en flyttekasse, hvor de flotte halefjer stak ud, mens den sad og sundede sig inde i den lukkede kasse.

Så blev den efterfølgende transporteret til Rosendal, hvor den nu skal bo, forhåbentlig uden at stikke af igen.

Der mangler dog stadig tre af de seks påfugle.

»Der er set én i Værløse og én i Herlev og så er der én mere, som vi ikke ved helt præcis hvor er. Men vi skal nok fange dem efterhånden. Vi har hele sommeren, så jeg er fortrøstningsfuld,« siger Jens Ole Hoppe, pædagogisk leder på Rosendal, som selv var med på gerningsstedet for at modtaget den indfangne fugl – og som ser frem til at kunne have alle flotte fugle tilbage på matriklen på Håbetsvej i løbet af et stykke tid.