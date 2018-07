SSP runderer i sommervarmen

Kommunens SSP-folk besøger de unges småfester i sommervarmen. »Når vi tager forbi dem, så tager vi en snak om, hvordan de passer på hinanden og også respekterer arealerne og naboerne, siger Erik Hansen, der er leder af Ungeindsatsen i Ballerup Kommune. Foto: Foto: P. Kvist/Colourbox

Fester Når sommeren indfinder sig, rykker ungdomsfesterne ud i det fri. Derfor sender kommunen SSP-medarbejderne på rundtur til de kendte ’’hæng ud steder’’ for at sikre at der er nogenlunde ro og orden.

Af Ulrich Wolf

De lange, lyse sommeraftener og -nætter er ofte lig med liv og glade dage for områdets mange unge mennesker. I alle bydelene i kommunen er der ’’hæng ud steder’’, hvor de unge har for vane at samles, hygge sig, drikke og måske lige skrue en tand for højt op for musikken.

De små sommerungdomsfester i parker, ved bålpladser og i nærheden af kommunens skoler kan desværre nogle gange medføre gener for beboerne i området. Derfor går kommunens SSP-medarbejdere på gaden henover sommeren, hvor de runderer både i hverdagene og i weekender efter behov på de steder, hvor de unge opholder sig.

»Der er ingen tvivl om, at det er sundt og godt for de unge at mødes. Det er med til at skabe et fællesskab, og det er vigtigt i deres sociale udvikling. Når vi tager forbi dem, så tager vi en snak om, hvordan de passer på hinanden og også respekterer arealerne og naboerne, siger Erik Hansen, der er leder af Ungeindsatsen i Ballerup Kommune.

Skriv til SSP med tip

Det er et velkendt problem flere steder, at nogle unge ’’glemmer’’ at passe på ting og rydde op efter sig, når de fester – for eksempel på skoler og institutioners legepladser, hvor cigaretskodder, glasskår, bålrester eller ødelagte borde og bænke er nogle af de kedelige følger.

Heldigvis er de fleste unge dog gode til at passe på tingene, understreger Erik Hansen:

»De unge opfører sig godt og er i mødekommende. Vi har i løbet af årene lært dem at kende, og de har lært os. Selvom de unge generelt er gode til at passe på omgivelserne og hinanden, så vil jeg da gerne opfordre forældrene til at huske at snakke med deres børn løbende, da den gode opdragelse starter hjemme.«

Hvis man ser noget, som man mener, SSP-medarbejderne bør vide – det kan for eksempel være nye opholdssteder, som man synes, de skal kigge forbi, så kan de kontaktes på mail: borger@balk.dk – skriv ’Ungeindsatsen’ i emnefeltet.

Er der derimod tale om noget akut, skal man naturligvis altid kontakte politiet på telefon 114.