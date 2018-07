»Vi satser da på at komme hjem i ét stykke«

Lærke Olsen er ved at være klar til afgang. Om en uge tager hun og vennen Anders ud på et vildt eventyr, hvor de i en lille, gammel Toyota skal deltage i det vilde billøb ’Mongol Rally’. Foto: Foto: Flemming Schiller

Oplevelsesferie I en lille turkis Toyota Yaris fra 1999 skal to venner fra Egebjerg og Måløv ud på et 15.500 kilometer langt eventyr, der begynder i Danmark og slutter i Rusland om syv uger - hvis alt går vel.

Af Mia Thomsen

I år skal de to venner, Lærke Olsen fra Egebjerg og Anders Solitander Bohlbro fra Måløv ud på deres livs eventyr. De har meldt sig til det vilde ’Mongol Rally’. Et billøb med start i Prag den 15. juli og mål i Ulan-Ude i Rusland engang til august/september.

I løbet er der kun tre regler: Bilen skal være lille og gammel, deltagerne skal klare sig selv undervejs og der skal samles 1000 pund (ca. 8400 kroner) ind til velgørenhed.

Kollegievenner

»Anders havde hørt om det her løb og har nævnt det et par gange, da vi begge er helt vilde med at rejse. Jeg har altid bare sagt;’ ja ja, det gør vi bare’, når han har snakket om det, men i år sendte han så en liste over alle de ting, vi skulle have styr på til løbet,« fortæller 26-årige Lærke Olsen, der for tiden er flyttet hjem i forældrenes villa på Edelsmindevej i Egebjerg.

»Vi kender hinanden fra Egmont Kollegiet (i København, Red.) og jeg fandt først senere ud af, at Anders var fra Måløv og vi faktisk havde gået i parallelklasse på et tidspunkt,« griner Lærke.

Men snart får de to rig mulighed for at lære hinanden mere end almindelig godt at kende, for når de sætter sig ind i den lille turkisfarvede Toyota Yaris i Egebjerg og sætter kurs mod Prag, kommer de til at sidde side om side i cirka syv uger. De er alene i bilen og skal tilbagelægge omkring 15.5000 kilometer, før de rammer mållinjen i Rusland engang til august. Og nåh ja, så skal de også lige køre bilen tilbage til Danmark igen bagefter.

»Det bliver ret vildt. I starten var jeg lidt i panik, men nu har vi efterhånden fået styr på det meste, og jeg er bare rigtig spændt nu. Vi skal rejse igennem en masse lande jeg ikke kender, kulturer jeg ikke kender, og så er jeg jo også kvinde,« siger Lærke og holder en lille pause.

»Men syv, ni, tretten. Vi satser da på at komme hjem i ét stykke,« griner hun og fortæller, at hun og Anders har fået lavet falske vielsesringe, så de kan udgive sig for at være gift, så der ikke bliver set alt for skævt til dem, når de rejser rundt alene mand og kvinde.

»Jeg tror det er nemmere, hvis vi bare udgiver os for at være gift. Jeg spurgte på den iranske ambassade, hvor de gav mig ret.«

Spændende lande

Turen går gennem en masse lande, som Lærke aldrig har rejst i før – blandt andet Iran, Turkmenistan, Kirgisistan, Tajikistan og Mongoliet. Og de to rejsekammerater aner ikke, hvad de kommer til at møde undervejs.

»Vi ved jo ikke hvad der sker. Bliver vi anholdt, har vi alle de papirer vi får brug for, skal vi bestikke nogen undervejs, kommer vi op at skændes,« remser Lærke op.

»Min største frygt er at miste Anders som ven – alt det andet skal vi nok klare,« tilføjer hun.

Rent sprogligt bliver det også en udfordring, for selvom Lærke tidligere har boet i Argentina og Brasilien – og taler både dansk, engelsk, spansk og portugisisk flydende samt lidt tysk til husbehov, så kommer de to rejseglade danskere til at være rimelig udfordret, hvis den lille Yaris bryder sammen mindt på en Kirgisisk landevej.

»Altså, jeg kan godt skifte dæk og fylde olie på og sådan. Anders er buschauffør og ved da også lidt om biler, men vi er ikke ligefrem mekanikere,« siger Lærke og trækker på skuldrene.

»Jeg regner med, vi kommer til at bryde ned på et eller andet tidspunkt. Men så må vi jo bare tage det derfra.«

Sonny og Cher

Den turkisfarvede Toyota Yaris kommer til at blive fyldt godt op, for ud over Lærke og Anders – som i øvrigt er rimelig høj – skal der også være plads til flere dunke med benzin, telt, trangia (lille rejsekøkken), soveposer, mad og skiftetøj.

De har besluttet at køre Cher-tema på turen og har taget holdnavnet ’Chering i Caring’. Det minder dem om deres kollegietid, hvor de boede sammen med én, der altid hørte Cher.

Derfor bliver der også plads til to platinblonde Cher-parykker i bilen, som de i øvrigt har døbt Sonny.

Anders og Lærke holder farvelfest i Lærkes forældre hus den kommende weekend, og den 10. juli starter de Sonny og kører af sted mod Prag, hvor de skal mødes med de cirka 400 andre hold, der deltager i årets Mongol Rally.

Præcis hvornår de når mållinjen i Ulan-Ude, ved det ikke.

»Anders skal til bryllup den 25. august. Det håber vi at nå. Om ikke andet må jeg køre bilen hjem alene og så kan han flyve, så han kan nå det. Jeg har nemlig taget fri fra arbejde frem til 1. september,« siger Lærke.

Men inden afgang varmer de to lige op med en tur på Roskilde Festival, så de kan få festet igennem med en hel masse mennesker, inden den står på tosomhed i Toyotaen.

»Jeg glæder mig til at opleve en masse nye, fantastiske og smukke steder. Og så glæder jeg mig til at mærke friheden ved at rejse på den måde – langt væk fra hverdagen,« siger Lærke, der blandt andet drømmer om at få tid til at leje en hest og tage en tur på den mongolske slette på hesteryg samt at se Moskva.

Man kan følge Anders og Lærkes tur og se, om alt går efter planen, på deres hjemmeside: www.mongolrally2018.dk